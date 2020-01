Xetra-Aktienkurs STS Group-Aktie:

6,301 EUR -1,36% (21.01.2020, 09:08)



Tradegate-Aktienkurs STS Group-Aktie:

6,281 EUR -2,09% (21.01.2020, 09:31)



ISIN STS Group-Aktie:

DE000A1TNU68



WKN STS Group-Aktie:

A1TNU6



Ticker-Symbol STS Group-Aktie:

SF3



Kurzprofil STS Group AG:



Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von mehr als 400 Mio. EUR erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 17 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. (21.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) unter die Lupe.Mit einem Kursgewinn von über 20% gehöre die STS Group-Aktie zu den positiven Überraschungen des noch jungen Börsenjahres 2020. Nach einem noch im Dezember vermeldeten 230-Mio.-Euro-Deal im spannenden US-Markt habe der bayerische Systemlieferant für die Automobilindustrie zuletzt eine Millionenorder für ein Hybridfahrzeug eines europäischen Sportwagenherstellers an Land ziehen.Rückenwind verspüre die STS Group zudem im chinesischen Markt, in dem das Unternehmen im vergangenen Jahr mit einer Vielzahl an neuen Aufträgen habe punkten können. Als weiteren Vorteil sehe CEO Andreas Becker die Unabhängigkeit von der Entwicklung im Antriebsstrang.Die STS Group-Aktie habe seit Jahresbeginn deutlich Boden gut gemacht. Einem Börsenwert von 38 Mio. Euro stehe ein erwarteter Umsatz für 2020 von 362 Mio. Euro gegenüber. Das Papier sei auf dem aktuellen Niveau eine spannende Comeback-Spekulation im Bereich der Automobilzulieferer. Eine kleine Anfangsposition sei vertretbar. Der Stoppkurs sollte bei 5,50 Euro gesetzt werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2020)Börsenplätze STS Group-Aktie: