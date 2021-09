Xetra-Aktienkurs STS Group-Aktie:

Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 235,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z.B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahr-zeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. (20.09.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) unter die Lupe.Am 6. September sei bei der STS Group die erste Frist für das Delisting-Erwerbsangebot vom neuen Mehrheitseigner Adler Pelzer abgelaufen. Für die angebotenen 7,31 Euro je Aktie habe kaum ein Aktionär Anteilsscheine abgeben wollen. Adler Pelzer seien lediglich ca. 0,34% der ausstehenden Aktien angedient worden, damit habe der Anteil an der Gesellschaft nur geringfügig auf 73,6% ausgebaut werden können. Auch die Experten von "Der Anlegerbrief" hatten sich gegen eine Annahme des Angebots entschieden. Jetzt laufe bis zum 23. September die obligatorische Nachfrist, in der man das Angebot immer noch akzeptieren könne.Die STS Group-Aktie notiere inzwischen aber deutlich über dem Gebotspreis, daher sei nicht mit einer signifikanten Änderung der Quote zu rechnen. Da das Unternehmen sehr günstig bewertet sei und insbesondere die Expansionspläne in den USA auf Basis eines bereits erteilten Großauftrags Fantasie bergen würden, scheine ein höherer Wert als die gebotenen 7,31 Euro auch absolut angemessen, zumal die Gesellschaft ihre strategische Positionierung mit dem deutlich größeren Adler-Pelzer-Konzern im Rücken weiter gestärkt habe. Allerdings seien mit dem öffentlichen Erwerbsangebot die Voraussetzungen für ein Delisting erfüllt. Es sei eine spannende Frage, ob Adler Pelzer diesen Weg weiter beschreite, obwohl der Minderheitenanteil noch sehr hoch bleiben werde.Das Festhalten an der Position hat sich bislang ausgezahlt und vorerst halten die Experten von "Der Anlegerbrief" es weiter für sinnvoll, investiert zu bleiben. Sie würden ihr Kursziel für die STS Group-Aktie auf 10 Euro erhöhen. (Ausgabe 36 vom 18.09.2021)