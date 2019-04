Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil STS Group AG:



Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von mehr als 400 Mio. EUR erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 17 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. (17.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem starken Comeback hätten sich die Aktien der STS Group am Montag zurückgemeldet. Seit dem Startschuss zur Kursrally seien die Papiere um rund 17 Prozent auf 9,72 Euro gestiegen. Diese Gründe würden jetzt für eine Fortsetzung der charttechnischen Trendwende sprechen - es sollte weiter aufwärts gehen.Die STS Group habe in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Produktionsstandorte anderer Zulieferer übernommen. Durch diese strategischen Übernahmen sei es der STS Group gelungen, den Umsatz innerhalb weniger Jahre nahezu zu verdreifachen. Ende 2018 habe der Konzern vermeldet, die Integration dieser Addon-Käufe in die eigene Wertschöpfungskette abgeschlossen zu haben. In diesem Jahr könnten die neuen Stärken nun erstmalig ganzheitlich ausgespielt werden.Die ehemals nur in Europa aktive STS Group habe inzwischen auch in anderen Märkten, wie den USA oder China Fuß gefasst. So habe sich der Zulieferer im vergangenen Jahr einen Großauftrag aus den USA mit einem Auftragswert von mehr als 150 Millionen Euro sichern können. Auch einen Erstauftrag zur Produktion von Batteriedeckeln für ein Elektrofahrzeug eines chinesischen Herstellers habe die STS Group für sich gewinnen können. Durch die starke Fokussierung auf ausländische Märkte hoffe das Unternehmen bis 2023 ein Umsatzwachstum von 25 Prozent auf 500 Millionen Euro zu erzielen.Zusätzlich zu den zwei bereits vorhandenen Werken in China habe die STS Group im ersten Quartal 2019 eine dritte Produktionsstätte in der chinesischen Stadt Shiyan eröffnet und den chinesischen Hauptsitz zusammen mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum nach Wuxi verlegt. Zudem sei das Werk in Polen erweitert worden. Durch diese Maßnahmen habe die STS Group ihre Produktionskapazitäten immens gesteigert und sollte dank der moderneren Anlagen die Produktionskosten senken können.Auch am Mittwoch seien die STS-Aktien deutlich gestiegen. Im frühen Handel hätten die Papiere um 3,4 Prozent auf 9,72 Euro zugelegt. Der Aufwärtstrend sei damit bestätigt. Die nächste Kurshürde sei die 90-Tage-Linie bei 9,84 Euro. Sollte der Aktie ein nachhaltiger Sprung über die 90-Tage-Linie gelingen, gerate die 200-Tage-Linie bei 15,29 Euro in den Fokus."Der Aktionär" meint: Brandheiße Aktie für die Watchlist, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 17.04.2019)