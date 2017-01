Die Aktie von STRATEC Biomedical ist mittel- und langfristig kaufenswert. Bei eventuellen Rücksetzern raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" zuzukaufen und die Position aufzustocken. (Analyse vom 19.01.2017)



Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie:



Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

46,07 EUR -2,80% (19.01.2017, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

45,945 EUR -3,04% (19.01.2017, 11:57)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Diese Partner vermarkten die Systeme weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte mit eigenen patentgeschützten Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex TecDAX der Deutschen Börse an. (19.01.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Der Produzent und Entwicklungspartner für vollautomatische Analysensysteme für Unternehmen aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie werde das Jahr 2016 im Rahmen der eigenen Erwartungen abschließen. Diesen Eindruck vermittle den Experten STRATEC-Chef Marcus Wolfinger im Hintergrundgespräch. Die Schwaben würden für das vergangene Jahr einen Umsatz zwischen 175 und 182 Mio. Euro erwarten. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte sich auf über 16% belaufen.STRATEC bereinige das EBIT in 2016 insbesondere um Effekte rund um die Übernahme der Diatron-Gruppe und STRATEC Consumables sowie deren Kaufpreisallokationen. Zusätzlich bereinige das Unternehmen Einmaleffekte aus der steuerlichen Betriebsprüfung der Veranlagungszeiträume 2009 bis 2013 sowie um Steuereffekte aus den zuvor erwarteten Reorganisationsaufwendungen. In der Summe werde das berichtete EBIT als auch das Nettoergebnis des Jahres 2016 nicht wirklich hübsch ausfallen und deutlich unter dem Niveau des Vorjahres 2015 liegen."Wir haben im Jahr 2016 operativ, insbesondere mit dem Erreichen wichtiger Entwicklungsmeilensteine und dem weiteren Ausbau der Entwicklungspipeline, als auch durch unsere beiden Zukäufe einen großen Schritt nach vorne gemacht. Umsatzseitig mussten wir das sich im Laufe des Jahres 2016 sehr schwach entwickelnde China-Geschäft eines unserer Partner kompensieren. Dieser Umsatz fehlt uns in 2016 und auch zukünftig erwarten wir keine Erholung dieses Geschäfts", sage Wolfinger. Gegenüber 2015 habe dieser Partner die Nachfrage nach Analysensystemen um knapp die Hälfte reduziert. Lokale Wettbewerber, gefördert durch eine einseitige chinesische Industriepolitik, würden diesem Partner zu schaffen machen. "Vor diesem Hintergrund können wir mit 2016 ganz zufrieden sein, obwohl wir gut 5% unseres Anfang 2016 erwarteten Konzernumsatzes mit anderen Kunden kompensieren mussten."Sorge, dass ein chinesischer Anbieter in der Zukunft STRATEC das Leben beispielsweise in Europa oder in den USA schwerer mache, habe Wolfinger indes nicht. "In China haben wir bzw. unsere Partner diesen Wettbewerb tatsächlich. Für Europa und USA sehe ich das nicht, da die Entwicklungen und entsprechende Zulassungen doch viele Jahre Zeit benötigen, die Beachtung bestehender Patente durch chinesische Anbieter voraussetzt."2016 sei Schnee von gestern. Für den Aktienkurs zähle der Ausblick. Und dieser falle sogar richtig gut aus. "Wir sind für 2017 sehr zuversichtlich. Unser Ziel ist organisch zu wachsen und unsere EBIT-Marge zu steigern. Viele lange laufende Projekte bzw. Markteinführungen werden wir in diesem Jahr starten. Unsere Pipeline ist sehr gut gefüllt." Bereinigt werde laut Wolfinger das EBIT in diesem Jahr im Wesentlichen um PPA-Effekte. Diese würden sich 2017 aufgrund der Zukäufe in 2016 auf ca. 10 Mio. Euro belaufen. Unterstelle man eine bereinigte EBIT-Marge von 17%, verdiene das Unternehmen bei einem Umsatz von 220 Mio. Euro operativ mehr als 37 Mio. Euro. Netto dürften über 22 Mio. Euro hängen bleiben oder 1,84 Euro je Aktie. Bereinige man das EPS um PPA-Effekte, liege der Gewinn je Anteilsschein sogar bei 2,40 Euro für 2017. Der Free Cashflow dürfte sich auf mindestens 20 Mio. Euro steigern.An der Börse sei 2016 kein gutes Jahr für STRATEC gewesen. Der Aktienkurs sei rückläufig gewesen. Im Herbst sei es sogar kräftig gen Süden gegangen. Das Papier sei bis auf knapp 41 Euro gestürzt. Insbesondere ein institutioneller Investor habe in relativ kurzer Zeit eine hohe Anzahl STRATEC-Aktien abgegeben. Der Verkaufsdruck habe im Dezember geendet. Danach habe sich die Aktie wieder leicht erholt. 2017 könnte STRATEC vor einem Comeback an der Börse stehen.In der Vergangenheit sei es immer richtig gewesen, die Aktie nach starken Kursrückgängen und eher bescheidenen Nachrichten zu kaufen. Das sollte dieses Mal ebenfalls funktionieren. Denn die Aktie zähle zu den Lieblingen von langfristig orientieren Anlegern. STRATEC profitiere von einer sehr langen Lebensdauer der Systeme über die Wartung und dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien beim Endkunden. Sei erst einmal ein System für einen Partner entwickelt worden, dann würden die Analysensysteme über einen Zeitraum von mindestens zwölf bis 15 Jahren genutzt. Teilweise liege diese Laufzeit sogar bei ca. 20 Jahren. Im Ergebnis habe STRATEC eine sehr gute Planbarkeit für einen langen Zeitraum. In diesem Zeitraum generiere die Firma hohe Cashflows. Die hohe Visibilität für hohe Cashflows sei bei Investoren beliebt. Das bereinigte KGV für 2018 liege bei weniger als 17. So günstig sei die Aktie schon lange nicht mehr zu haben gewesen.