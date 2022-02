5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Kurzprofil STRABAG SE:



STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben - termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa EUR 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com (25.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - STRABAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) unverändert zu kaufen.Im GJ 2021 habe STRABAG den vorläufigen Zahlen zufolge die Bauleistung um 4% auf EUR 16,13 Mrd. steigern und damit die Schätzung der Analysten der RBI von EUR 16,2 Mrd. sowie das zuletzt kommunizierte Ziel von über EUR 16 Mrd. erreichen können.Als herausragend sei die Profitabilitätsentwicklung zu bezeichnen. Der Konzern sollte eine EBIT-Marge von knapp 6% generiert haben. Damit sei der Ausblick von rund 4% substanziell übertroffen worden. Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren habe diese Entwicklung getrieben. Neben einem verbesserten Risikomanagement habe vor allem eine ungewöhnlich hohe Zahl an erfolgreichen Nachforderungen aus Bauprojekten dazu beigetragen. Zudem habe sich auch das Projektentwicklungsgeschäft besser als erwartet geschlagen und die Kosteninflation habe erfolgreich durch Preisanpassungen abgefedert werden können.Der Auftragsbestand habe per Jahresende erneut ein Allzeithoch von EUR 22,5 Mrd. erklimmen können. Der Zuwachs im Jahresvergleich habe sich auf 22% belaufen.Basierend auf der Margenindikation hätten die Analysten der RBI ihre EBIT-Prognose für 2021 um rund 40% auf EUR 860 Mio. erhöht. Den Gewinn je Aktie würden die Analysten der RBI bei EUR 5,35 nach zuvor EUR 3,85 erwarten. Für die Folgejahre hätten die Analysten der RBI ihre Gewinnerwartung je Aktie um 3% bis 4% auf EUR 4,11 und EUR 4,30 angehoben.Ihre Dividendenschätzung hätten die Analysten der RBI auf EUR 2,50 je Aktie erhöht. Sie würden erwarten, dass angesichts der starken Bilanz und der weiterhin guten Ertragskraft die Ausschüttungsquote am oberen Ende der Zielquote von 30 bis 50% zu liegen komme.Die Finanzziele für das GJ 2022 hätten im Wesentlichen den Schätzungen der Analysten der RBI entsprochen. Die Bauleistung solle zumindest den Rekordwert des Jahres 2019 von EUR 16,6 Mrd. erreichen und die EBIT-Marge solle zumindest 4% betragen. Angesichts der zum Jahresbeginn oftmals konservativen Zielsetzungen scheinen unsere Erwartungen von EUR 17 Mrd. bzw. 4,2% durchwegs realistisch, so die Analysten der RBI.Die massiv über den Erwartungen gelegene Ertragskraft im GJ 2021 sei herausragend. Wir erhöhen unser Kursziel von EUR 48,00 auf EUR 51,50 und bestätigen die Kaufempfehlung, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur STRABAG-Aktie. Der Ausblick einer weiterhin guten operativen Entwicklung mit einer EBIT-Marge von dauerhaft zumindest 4%, die vom Rekordauftragsbuch untermauert werde, sei nach Meinung der Analysten der RBI im aktuellen Aktienkurs bei weitem nicht eskomptiert. Die sehr attraktiven Bewertungskennzahlen (einstelliges KGV und EV/EBITDA von 2,3x bzw. 1,5x für die Jahre 2002-23) würden durch eine attraktive Dividendenrendite substanziiert. In Kombination mit der guten Bilanzstruktur (Nettoliquidität) würden die Analysten der RBI STRABAG als attraktiven "Value"-Investment Case erachten. (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.