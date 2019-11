Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse der Marktbreite zählt zu den ganz großen Pluspunkten der Technischen Analyse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Advance-/Decline-Linie als ältester Indikator dieser Klasse zeige aktuell eine überaus spannende Entwicklung. So seien dem Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien, für alle im STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) notierten Titel im Jahresverlauf 2019, in schöner Regelmäßigkeit neue Hochstände gelungen. Warnsignale oder gar Störfeuer seitens der Marktbreite würden sich also in keiner Weise erkennen lassen. Der Stärkebeweis seitens der Advance-/Decline-Linie führe vielmehr zu der Frage, ob die gesunde Marktbreite einen früheren Hinweis darauf liefere, dass die europäischen Standardwerte einen Ausbruch nach Norden vorbereiten würden? Die wichtigste Botschaft vorweg: Ein neues Allzeithoch beim STOXX Europe 600 käme einem ganz großen charttechnischen Befreiungsschlag gleich, denn seit 20 Jahren seien die europäischen "blue chips" in einer Schiebezone zwischen 160 Punkten und gut 400 Punkten gefangen. In schöner Regelmäßigkeit habe die Marktteilnehmer seit Beginn des Jahrtausends also zwischen 401 und 415 Punkten der Mut verlassen, so dass sich hier ein ultimativer charttechnischer Deckel etabliert habe. (14.11.2019/ac/a/m)





