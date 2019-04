Xetra-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. (02.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) weiterhin zu kaufen.Der jetzt vorgelegte H1/18-19-Bericht zeige, dass die Wachstumsstrategie Anpassungen und Integrationsarbeit erfordere. Vorrübergehend leide das operative Geschäft, so die Researcher von EQUI.TS Frankfurt/M. Die aktuellen Unsicherheiten insbesondere unter Kunden aus der Elektronik-Industrie kämen hinzu, könnten aber schon im H2/19 wieder vergessen sein, das würden z.B. Einschätzungen des Wafer-Produzenten Siltronic andeuten.Die Guidance 18-19 sehe eine zum Vorjahr im Wesentlichen gehaltene adj. EBITDA-Marge und ein Umsatzplus von bis zu 14% bei STEMMER IMAGING AG vor, das zum kleineren Teil durch Zukäufe realisiert werde solle. Das Orderwachstum habe im Q2/18-19 mit knapp 7% angehalten, so dass die Book-to-Bill-Ratio bei 111,2% stabil geblieben sei und künftiges Umsatzwachstum angedeutet habe. Analytisch und im Peervergleich sei die S9I-Aktie preiswert, würden die Analysten zusammenfassen. Die Erwartungen seien also relativ niedrig.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH empfehlen die STEMMER IMAGING-Aktie, die ab Mai 2019 in den Prime Segment aufrücken solle, weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie: