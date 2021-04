Xetra-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

25,70 EUR -0,39% (22.04.2021, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

26,30 EUR +2,33% (22.04.2021, 11:20)



ISIN STEMMER IMAGING-Aktie:

DE000A2G9MZ9



WKN STEMMER IMAGING-Aktie:

A2G9MZ



Ticker-Symbol STEMMER IMAGING-Aktie:

S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. (22.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I).Die jetzt veröffentlichten KPIs zum Q1/21 (Details am 11.05.2021) mit einem Q1/21-Auftragseingang (35,6 Mio. Euro; YoY: Q1/20: +11,9%; Q4/20: +9,2%) und Q1/21-EBITDA (3,7 Mio. Euro; YoY: Q1/20: 1,0 Mio. Euro; Q1/19: 3,1 Mio. Euro) seien erfreulich, würden die EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report schreiben. Sie würden das EQUI.TS-Wachstumsszenario für das laufende Geschäftsjahr bestätigen.Niedrigere Kosten seien zu einem ertragreicheren Umsatzmix gekommen, würden die Aktienexperten das Bild charakterisieren und würden ergänzen, dass die Book-to-Bill-Ratio klar im Expansionsmodus von über 100 bleibe. Die Einschränkungen durch die 3. Corona-Welle in Europa seien weit geringer als ursprünglich befürchtet. Im Gegenteil: Seit einigen Wochen belebe sich die Ordertätigkeit nachhaltig. Allerdings sei auf die Chip-Krise zu achten. Die Aktienexperten würden optimistisch bleiben.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die STEMMER IMAGING-Aktie. (Analyse vom 22.04.2021)Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie: