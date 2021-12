XETRA-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (13.12.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) unter die Lupe.Zu Beginn der zweiten Dezemberwoche hat die Aktie von STEMMER in einem turbulenten Marktumfeld einen Schwächeanfall erlitten. Kurz darauf habe das Unternehmen allerdings einen aktualisierten Ausblick gemeldet, der der Aktie zu einem fulminanten Comeback verholfen habe. Die Gesellschaft visiere weiterhin einen Umsatz am oberen Ende der kommunizierten Bandbreite von 123 bis 131 Mio. Euro an, habe zugleich aber die Zielspanne für das EBITDA von 12,2 bis 15,4 Mio. Euro (wobei das obere Ende erreicht werden sollte) auf 16,3 bis 17,0 Mio. Euro angehoben. Vielleicht noch wichtiger: Im nächsten Jahr solle es sehr dynamisch weitergehen. Das Management plane mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem EBITDA von mehr als 20 Mio. Euro. Die Aktie unseres Depotschwergewichts ist danach auf ein neues Jahreshoch gestiegen, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief".Die Experten von "Der Anlegerbrief" erhöhen ihr erreichtes Kursziel auf 55 Euro. Anleger sollten bei der STEMMER IMAGING-Aktie dabei bleiben. (Ausgabe 48 vom 11.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:46,90 EUR -1,88% (13.12.2021, 14:42)