STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. (27.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "halten"-Votum für die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I).Die Unsicherheiten (COVID-19) unter Kunden würden wohl zunehmen, so die Aktienexperten von EQUI.TS. Andererseits: Die breite Aufstellung bringe eine gewünschte Robustheit.Im jüngsten Quartal (Q4/19) habe der Bestelleingang noch leicht um 1% auf EUR 30,8 Mio. ausgeweitet werden können, würden die Fachanalysten schreiben und ergänzen, dass dieser richtungsweisende Frühindikator im Q4/19 aber auf 96,8% gesunken sei.Die im März veröffentlichte Guidance 2020 sehe einen 12M-Umsatz von EUR 105 bis EUR 120 Mio. und ein "ggü. Vj. deutlich sinkendes adj. EBITDA" vor. Bis 01.07.20, also im ersten Geschäftsjahreshalbjahr "helfe" der Zukauf der Spanischen Tochter INFAIMON, SP aus dem Jahr 2019. Die schwache Ergebnissituation aus dem Q1/20 sei hier verarbeitet.Die Orderentwicklung im Rumpf-Gj.2019, also im H2/2019 zeige ein Plus von 11,5% auf EUR 62,9 Mio. Die Book-to-Bill-Ratio habe mit 100,96% also noch auf Expansion gedeutet.Das adj. EBITDA sei im Rumpfgeschäftsjahr um 20% auf EUR 4,8 Mio. gestiegen. Das EBIT sei um 33% auf EUR 2,3 Mio. denn vorgezogene Projekte gesunken und die Integration hätten belastet. Die Liquidität liege bei EUR 28,0 Mio.Was die Markterwartung beträfe, sehen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, in ihrer jüngsten Studie noch einen gewissen Korrekturbedarf; und auch sie hatten Anpassungsbedarf. Ihr Anlageurteil bleibe grundlegend unverändert und sei weiterhin vorsichtig abgefasst. (Analyse vom 27.04.2020)