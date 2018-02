Hauck & Aufhäuser begleitet als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner den Börsengang.



Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger



Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.



Die über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die zum finalen Angebotspreis von 34,00 Euro je Aktie eingereicht wurden, Zeichnungsaufträge unter 20 Aktien wurden nicht bedient, auf Zeichnungsaufträge ab 20 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 30 Prozent auf das jeweilige Zeichnungsvolumen (mindestens 20 Aktien, maximal 500 Aktien), wobei kaufmännisch gerundet wurde.



Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Grundsätzen. Die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7. Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger' wurden beachtet.



STEMMER IMAGING:



STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, eigener Software, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. (Pressemitteilung vom 22.02.2018) (23.02.2018/ac/a/n)







Puchheim (www.aktiencheck.de) - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker Symbol: S9I), ein führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie in Europa, hat den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 34,00 Euro je Aktie festgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Preisfestlegung erfolgte damit in der Mitte der Preisspanne, die zwischen 32,00 Euro und 36,00 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der Börsengang der STEMMER IMAGING AG deutlich überzeichnet.Das Angebot der STEMMER IMAGING AG umfasste 1.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 1.100.000 Aktien aus dem Aktienbesitz der Alleinaktionärin sowie einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 390.000 Aktien, ebenfalls aus der Umplatzierung von Altaktien. Alle angebotenen 2.990.000 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 101,7 Millionen Euro."Die hohe Nachfrage bei Investoren im In- und Ausland zeigt großes Vertrauen in das Zukunftspotenzial von STEMMER IMAGING. Wir sind mit dem Thema Bildverarbeitung, einer Schlüsseltechnologie im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung, und unserem Lösungsportfolio rund um die eigene Software in einem spannenden Zukunftsmarkt hervorragend positioniert. Das verschafft uns vielversprechende Wachstumsaussichten für die weitere Unternehmensentwicklung. Mit dem Börsengang eröffnen sich ganz neue Wege für STEMMER IMAGING, das Wachstum zu beschleunigen", sagt CEO Christof Zollitsch.Die Aktien der STEMMER IMAGING AG werden voraussichtlich ab dem 27. Februar 2018 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2G9MZ9 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2G9MZ.