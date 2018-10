Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (25.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unter die Lupe.Ein sehr robustes Zahlenwerk habe STEICO für die ersten neun Monate des laufenden Jahres präsentiert. Die Einnahmen hätten um über 8% auf knapp 188 Mio. Euro expandiert. Der Gewinn sei überproportional geklettert. Das EBITDA habe ein Plus von 18,5% auf 33,3 Mio. Euro erzielt und das EBIT sei um 19,5% auf 19,6 Mio. Euro nach oben geschnellt. Netto hätten im Neunmonatszeitraum 13,5 Mio. Euro in der Kasse oder fast 29% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum geklingelt. Die EBITDA-Marge habe sich mit 18% zur Gesamtleistung auf einem guten Niveau gezeigt. In Q3 sei sogar der höchste Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt worden.Wie CFO David Meyer den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt hab, entwickle sich das Geschäft insgesamt sehr dynamisch. "In den für uns wichtigsten Ländern Deutschland, Frankreich und UK herrscht eine absolut intakte Baukonjunktur. Der Aufwärtstrend ist ungebrochen, und wir haben derzeit keine Anzeichen, die eine Abschwächung andeutet", so Meyer. Für STEICO wichtig: Der Holzbauanteil steige bei Ein- bis Zweifamilienhäuser weiter an. "Das Bewusstsein für ökologisches Bauen nimmt stets zu. Der Anteil an Holzhäusern liegt derzeit in Deutschland bei knapp 20% und unser Marktanteil bei Dämmstoffen nur bei 5%." Um das weitere Wachstum mache sich Meyer daher wenig Sorgen.Natürlich würde sich eine stark eintrübende Baukonjunktur auf das Geschäft von STEICO auswirken. Die Frage sei allerdings in welchem Umfang. "Ich bin mir derzeit noch gar nicht so sicher, dass uns eine Eintrübung stark treffen würde. Der Trend zu Dämmstoffen zur Reduzierung des Energieverbrauches ist nicht aufzuhalten. Aufgrund einer EU-Richtlinie, die ab 2020 gültig ist, werden wir sogar einen Mehrbedarf sehen. Das könnte uns helfen, sofern sich die Baukonjunktur eintrübt. In einer solchen Phase steigt übrigens der Markt für Sanierungen, in welchem wir dann wiederum profitieren", erkläre Meyer. Der CFO sei daher optimistisch, dass STEICO auch im Jahr 2019 neue Rekorde einfahre. Wachstumsimpulse hätten aus den neuen Anlagen für Holzfaser-Dämmstoffe und aus der erweiterten Produktionsmenge von Furnierschichtholz resultiert.Die derzeit einzige "Unsicherheit" seien für den Vorstand allenfalls die "Brexit-Verhandlungen". Das könnte sich auf den britischen Bausektor auswirken. Allerdings werde in UK das Leben auch nach dem Brexit weitergehen und die Welt auch dort nicht stillstehen. "Wir sehen keinen nachhaltigen Effekt durch den Brexit. Währungsschwankungen hatten wir bisher auch. Unbekannt sind lediglich eventuelle Zölle, die uns treffen könnten." Aktuell liege der Anteil von STEICO im Umsatz aus UK bei rund 15%.Für das Jahr 2018 wolle STEICO den Umsatz in etwa um 8 bis 10% auf ca. 250 Mio. Euro steigern. "Im vierten Quartal sind wir immer von der Witterung und erstem Schnee-Einbruch abhängig. Derzeit läuft das Geschäft aufgrund des sehr guten Wetters allerdings noch auf Hochtouren. Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele für 2018 zu erreichen", so Meyer. Die EBITDA-Marge dürfte sich im Gesamtjahr auf gut 18% belaufen, was zu einem EBITDA von etwa 43 Mio. Euro führen sollte. Abzüglich Abschreibungen von 18 Mio. Euro, würden die Experten das EBIT auf 25 Mio. Euro schätzen. Das Finanzergebnis belaste mit ca. 1,1 Mio. Euro und die Konzernsteuerquote liege bei etwa 27%. Netto dürfte sich der Gewinn auf 17,5 Mio. Euro belaufen oder rund 1,25 Euro je Aktie. Den operativen Cashflow würden die Experten nach 25,5 Mio. Euro im Vorjahr in Richtung der Marke von 30 Mio. Euro erwarten. Capex liege bei 40 bis 45 Mio. Euro, was zu einem noch negativen Free Cashflow führe. Im relativ hohen Capex seien allerdings Investitionen für neue Werke enthalten. Das bereinigte Capex betrage pro Jahr zwischen 15 und 20 Mio. Euro.Würden die Kapazitäten im Jahr 2019 nicht nennenswert erhöht, würden die Free Cashflows sprudeln. "Wir haben aktuell noch keine weiteren Pläne für größere Investitionen. Diese hängen immer von der Nachfrage ab." Im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe seien Investitionen eher überschaubar. Sollte Steico die Kapazität im Bereich Furnierschichtholz ausbauen, liege die Investition bei mindestens 50 Mio. Euro. Die aktuelle Nettoverschuldung von gut 80 Mio. Euro würde eine solche Investition ab Ende 2019 durch weiteres Fremdkapital zulassen. Eine Kapitalerhöhung sei jedenfalls nicht in Sicht.Vorstandswoche-Altfavorit STEICO sei mit einem KGV von 16 für 2019 angesichts des soliden Wachstums und der starken Margen alles andere als teuer.Schwache Tage sind somit erneut Kaufkurse in der STEICO-Aktie, so die Experten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 25.10.2018)