XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

68,60 EUR +4,57% (12.01.2021, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

68,60 EUR -0,87% (12.01.2021, 15:49)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol Deutschland STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (12.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) weiterhin zu verkaufen.Dank der weiterhin äußerst robusten Entwicklung in der Bauwirtschaft sowie der ungebrochenen Nachfrage nach ökologischen Baumaterialien habe STEICO gestern Abend nachbörslich wiederholt die Umsatzprognose für das Jahr 2020 angehoben, während die Erwartungen der EBIT-Marge unverändert geblieben seien. Zudem habe sich das Management angesichts des erfreulichen Auftragseingangs und des begünstigenden Marktumfelds (u.a. European Green Deal, Nachhaltigkeitstrend, CO2-Besteuerung auf fossile Energieträger seit 01/21) optimistisch hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im angebrochenen Geschäftsjahr geäußert.Vor dem Hintergrund der starken Nachfrageentwicklung insbesondere nach Holzfaser-Dämmstoffen wie auch Konstruktionsprodukten (u.a. Furnierschichtholz) habe das Management nun die Jahresziele auf eine Umsatzspanne von 307 bis 308 Mio. Euro erhöht (zuvor: 295bis 300 Mio. Euro), was einem Wachstum von knapp 9,5% entspreche. Insbesondere in den europäischen Kernmärkten (u.a. Deutschland, Österreich und Schweiz) sollten die vergleichsweise milden Corona-Einschränkungen der Baustellentätigkeit und intakte Wachstumstrends in der ökologischen Nische zu starkem Wachstum sowie Nachholeffektengeführt haben, sodass die Umsätze in herausfordernden Märkten (u.a. Großbritannien) nach Erachten der Analystin hätten überkompensiert werden können.Angesichts der genannten Treiber sowie der bereits hohen Kapazitätsauslastung(mehrwöchige Lieferzeit) habe Meese für das Jahresschlussquartal schon eine dynamische Entwicklung antizipiert, sodass ihre vorherige Erlösprognose bereits am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite gelegen habe. Meese habe ihre Schätzung für das Jahr 2020 nun entsprechend auf das neue Umsatzniveau angehoben und die Margenerwartung beibehalten (MONe EBIT-Marge: 11,3%). Die Prognosen für die kommenden Jahre habe die Analystin angesichts der gegebenen Visibilität unverändert gelassen, da diese die positiven Wachstumsaussichten sowie die weiterhin starke Entwicklung des Marktumfelds ihres Erachtens bislang ausreichend reflektieren würden.Zudem sollten die bereits angestoßenen Kapazitätserweiterungen und intakte Nachfragetreiber inmitten eines regulatorisch vorteilhaften Umfelds den eingeschlagenen Wachstumspfad sowie die nachhaltige Positionierung als Marktführer im Bereich ökologischer Baumaterialien festigen. Dies spiegele sich nach Erachten der Analystin auch in dem deutlich über Vorjahr liegendem Auftragseingang sowie anhaltenden Lieferzeiten im ersten Quartal wider. Nichtsdestotrotz sehe sie diese Wachstumschancen, auch unter Berücksichtigung einer Peergroup-Analyse (Ø-KGV 2021e: 14,7), inzwischen mehr als ausreichend im Kurseingepreist.Trotz der starken operativen Entwicklung reflektiert die aktuell hohe Bewertung (KGV 2021e: 37,1x) nach der jüngsten Kursrally nach Erachten von Charlotte Meese, jedoch deutlich mehr Chancen als Risiken, sodass die Analystin der Montega AG an ihrer Verkaufsempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 44,00 Euro festhält. (Analyse vom 12.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: