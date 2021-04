Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

81,10 EUR +1,25% (28.04.2021, 17:04)



XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

80,80 EUR +2,41% (28.04.2021, 17:02)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol Deutschland STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (28.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, erhöht in ihrer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5).STEICO habe gestern Abend die finalen Zahlen für 2020 sowie die Mitteilung zu Q1/21 vorgelegt. Wenngleich der Abschluss für 2020 nach bereits berichteten Eckwerten keine Überraschung geliefert habe, habe das straffe Wachstumstempo auch zu Jahresbeginn angehalten, sodass das Management den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich angehoben habe.Dank sichtbarer Nachholeffekte in allen Märkten habe sich der Umsatz zu Jahresbeginn trotz der teilweise ungünstigen Witterung (extreme Kälte bis in den März hinein) um knapp 22% auf rund 90,6 Mio. Euro (MONe: 83,6 Mio. Euro) erhöht. Das Wachstum sei insbesondere von einer starken Nachfrage nach ökologischen Dämmstoffen (+30,5%yoy) und Stegträgern (+13,1% yoy) getragen worden, während der Absatz von Hartfaserplatten nur leicht habe zulegen können (+3,8% yoy). Das operative Ergebnis sei getrieben durch die hohe Auslastung in der Produktion und damit einhergehende Skaleneffekte sowie einen verbesserten Materialeinsatz (Rohertragsmarge +130 BP yoy) auf knapp 13,8 Mio. Euro (+128,9% yoy; EBIT-Marge: 15,2%) gestiegen, was die Analystin-Prognose deutlich übertroffen habe (MONe: 11,4 Mio. Euro).Infolge des erfolgreichen Jahresstarts und der anhaltend dynamischen Nachfrage (hohe Lieferzeiten in einigen Produktgruppen) habe das Management den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und erwarte nunmehr ein Umsatzwachstum oberhalb der 15% (zuvor: mehr als 10%) und eine EBIT-Marge zwischen 13 und 15% (zuvor: zwischen 11 und 12%). Die Analystin habe ihte Schätzungen angepasst und prognostiziere für das Gesamtjahr neben einer weiterhin starken Entwicklung in der DACH-Region (FY 20: +24,2% yoy) zunehmende Aufholeffekte in Frankreich (FY 20: +5,1% yoy) und UK (FY 20: -20,5% yoy). Auch halte sie den Einfluss der angespannten Situation auf den Beschaffungsmärkten für überschaubar.Zum einen beziehe STEICO an den polnischen Standorten (rund 90% der Wertschöpfung) das Holz weitgehend zum Festpreis und lediglich der restliche Anteil werde über den Markt beschafft, wobei die benötigte Holzqualität zuletzt nur einen leichten Preiszuwachs verzeichnet habe. Zum anderen dürften die initiierten Verkaufspreiserhöhungen den Preisanstieg (u.a. für chemische Zuschlagstoffe) vollumfänglich abfedern. Die Analystin habe daher auch in ihren Mittelfristprognosen nun ein nachhaltig höheres Margenniveau angenommen.Das Rating lautet angesichts der nach wie vor anspruchsvollen Bewertung (EV/EBIT 2021e: Peergroup 17,1x) dennoch "halten", so Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: