Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze STEICO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

25,90 EUR +2,37% (31.10.2019, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

26,00 EUR +2,36% (31.10.2019, 11:40)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (31.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unter die Lupe.Bei STEICO entwickle sich das Geschäft prächtig. Die in Feldkirchen ansässige Firma präsentiere ständig neue Rekorde. Umsatzplus in den ersten neun Monaten: Knapp 15% auf über 215 Mio. Euro. Das EBITDA sei um fast 35% auf 45 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das EBIT noch schneller: Um rund 37% auf 26,8 Mio. Euro. Die EBIT-Marge: 12,4%! Netto hätten im 9-Montatszeitaum 19,6 Mio. Euro in der Kasse geklingelt. Im Zahlenwerk sei ein positiver Einmaleffekt von rund 2,4 Mio. Euro enthalten.Hintergrund sei ein Ausgleich für die polnische Produktionsgesellschaft anlässlich der stark gestiegenen Strompreise im 1. Halbjahr 2019. Mit dieser Kompensation habe die polnische Regierung die Belastungen des sprunghaften Stromkostenanstiegs für polnische Bürger und Betriebe gemildert. Der gute Segen des Staates sei durchaus in Zusammenhang mit dem jüngst in Polen stattgefundenen Wahlkampf zu sehen. "Eine weitere Kompensation halten wir für unwahrscheinlich. Der Einmaleffekt ist eine dankbare Geschichte. Aber die Entwicklung unserer Zahlen ist auch ohne diesen Zuschuss sehr gut. Wir ernten die Früchte jahrelanger Arbeit und sehen auch kein Ende des Wachstums", sage den Experten STEICO-CFO David Meyer im Hintergrundgespräch.STEICO habe bereits die Umstellung auf Biomasse zur Gewinnung von Wärme und Dampf an den polnischen Standorten weitgehend abgeschlossen. Damit könne künftig auf fossile Energieträger für den Regelbetrieb der Produktion verzichtet und das Risiko wegen der zunehmenden Verteuerung von CO2-Emissionszertifikaten verringert werden. Zudem werde in einem der fünf Biomassekraftwerke eine erste elektrische Turbine errichtet, um dann in 2020 wenigstens einen Teil des benötigten Stroms aus umweltfreundlicher Eigenproduktion zu generieren. "Komplett kompensieren werden wir die erhöhten Stromkosten aus der Eigenproduktion vermutlich nicht. Dafür ist die Auslastung einfach viel zu gut. Aber wir halten auch in 2020 die Auswirkungen für überschaubar, selbst ohne weitere Zuschüsse", sage Meyer.Operativ würden die Geschäfte bei STEICO weiter auf Hochtouren laufen. "Wir können momentan gar keine Abschwächung der Nachfrage erkennen. Bei uns stehen die Ein- bis Zweifamilienhäuser im Fokus. Hier ist die Nachfrage ungebrochen, weshalb ich heute für 2020 zuversichtlich bin, da die Auftragsbücher unserer Kunden voll sind", erkläre Meyer. Selbst in UK entwickle sich das Geschäft trotz Brexit-Theater bestens.STEICO profitiere weiterhin von einem anziehenden Holzbauanteil bei Ein- bis Zweifamilienhäuser. "Die klimaschutztechnische Debatte ist sicherlich hilfreich für die Nachfrage nach Dämmstoffen. Derartige Dämmungen sorgen dafür, dass fossile Energieträger reduziert werden und sich damit der CO-2 Ausstoß verringert. Unsere Nische wurde zwar im Klimapaket der Bundesregierung nicht explizit aufgeführt, aber wir werden dennoch davon profitieren. So könnte der Sanierungsmarkt wieder an Fahrt gewinnen. Das Klimaschutzpaket beinhaltet die steuerliche Absetzbarkeit, und es gibt Fördermittel für Sanierungen. Das könnte ein zusätzlicher Treiber für uns sein." Der Anteil an Holzhäusern liege derzeit in Deutschland bei 20,6%. Der Marktanteil von ökologischen Dämmstoffen liege bei ca. 6%."Wir haben Verständnis, dass dem Kapitalmarkt der operative Cashflow wichtig ist. Unser Treiber ist das allerdings nicht. STEICO betreibt ein kapitalintensives Geschäft, damit wir langfristig zukunftsfähig sind", so Meyer. Mit den aktuellen Kapazitäten könne STEICO einen Umsatz zwischen 350 und 370 Mio. Euro einfahren. "Wir werden auch wieder in weitere Kapazitäten investieren, da wir langfristig wachsen sollen. Eine Entscheidung gibt es für größere Projekte momentan noch nicht. Um die Finanzierung müssen wir uns auch keine Sorgen machen, da wir uns derzeit mit ca. 1% refinanzieren können."Derzeit liege die Nettoverschuldung von STEICO bei über 90 Mio. Euro. "Das ist nicht einmal das 2-fache EBITDA. Wir werden für das weitere Wachstum daher voraussichtlich auch keine Kapitalerhöhung benötigen." Für 2020 könnte sich das Wachstum auf erneut 10% belaufen. "Es ist noch ein wenig früh. Aber sofern die Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht, wüsste ich nicht, warum wir im nächsten Jahr nicht weiterwachsen sollten." Bei den Margen sei indes schon ein sehr hohes Niveau erreicht, weshalb die Experten an der Stelle keine weitere, nennenswerte Steigerung erwarten würden.Unser Altfavorit STEICO bleibt weiterhin aussichtsreich und ist bei marktbedingten Rückschlägen unverändert kaufenswert, so die Experten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 31.10.2019)