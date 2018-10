ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (22.10.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unter die Lupe.STEICO entwickle sich weiterhin sehr dynamisch. In den ersten neun Monaten der laufenden Finanzperiode habe das Unternehmen den Umsatz um 8,3% auf 187,7 Mio. Euro ausweiten können. Das sei erneut in ein überproportionales Gewinnwachstum umgemünzt worden: Während sich das EBIT um 19,5% auf 19,6 Mio. Euro verbessert habe, habe die Zuwachsrate beim Nettoüberschuss sogar 28,6% auf 13,5 Mio. Euro betragen. Mit größeren Investitionen in die Produktionsanlagen für Furnierschichtholz und Holzfaser-Dämmstoffe habe das Unternehmen zudem bereits die Grundlage für das weitere Wachstum gelegt. Mit den neuen Kapazitäten treffe STEICO nach eigener Aussage auf eine positive Baukonjunktur und einen ungebrochenen Trend zum Holzbau. Nach der kräftigen Korrektur der letzten Monate, mit der die vorherige Überhitzung abgebaut worden sei, wäre die Aktie eigentlich ein klarer Kauf - wäre da nicht das Brexit-Risiko für den zweitgrößten Absatzmarkt von STEICO.Aus diesem Grund ist die STEICO-Aktie im Moment nur eine Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 28 Euro. (Ausgabe 41 vom 20.10.2018)