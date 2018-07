XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

25,90 EUR -0,77% (04.07.2018, 14:49)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5).Die auf der Entwicklung, Produktion und den Vertrieb ökologischer Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisierte STEICO SE habe nach den Rekordwerten des Vorjahres auch im ersten Quartal 2018 einen neuen Umsatzrekord erreicht. Angetrieben durch Verkäufe von Furnierschichtholz und Dämmstoffen und somit von der allgemein guten Baukonjunktur, sei der Umsatz im ersten Quartal um 9,2% auf 59,2 Mio. Euro (VJ: 54,2 Mio. Euro) geklettert. Parallel dazu habe die Konzernprofitabilität den nachhaltigen Wachstumskurs fortgesetzt. Das EBIT sei um 4,3% auf 4,8 Mio. Euro (VJ: 4,6 Mio. Euro) geklettert.Auf der Basis einer weiterhin steigenden Nachfrage nach ökologischen Dämmstoffen, vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Verschärfung von Energie-Effizienz-Anforderungen bei Gebäuden, sollte sich der eingeschlagene Wachstumskurs fortsetzen. Das in Feldkirchen bei München beheimatete Unternehmen erwarte auf Gesamtjahresbasis unverändert ein Umsatzwachstum in Höhe von 15% und einen EBIT-Anstieg im oberen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Der Steico-Aktienkurs habe auf die positive Entwicklung und die guten Aussichten bereits mit deutlichen Steigerungen reagiert.Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, erkennen jedoch bei der STEICO-Aktie weiteres Potenzial und daher bleibt ihr "kaufen"-Rating unverändert. Das Kursziel laute 33,30 Euro. (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze STEICO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:25,90 EUR -0,19% (04.07.2018, 15:13)