Boston (www.aktiencheck.de) - Während der US-Kongress weiterhin blockiert ist und sich nicht über das nächste Konjunkturpaket einigen kann, haben die jüngst veröffentlichten persönlichen Einkommensdaten deutlich gemacht, wie wichtig dieses für die wirtschaftliche Absicherung arbeitsloser Amerikaner ist, so Lee Ferridge, Head of North America Macro Strategy bei State Street Global Markets.



Im Juni sei das persönliche Einkommen durch den Zuschlag zur Arbeitslosenversicherung in Höhe von 600 US-Dollar (Federal Pandemic Unemployment Compensation - FPUC) um 927 Milliarden US-Dollar erhöht worden. Die zusätzliche Arbeitslosenunterstützung habe 4,7 Prozent des Gesamteinkommens entsprochen und sei am Freitag, dem 31. Juli, ausgelaufen.



Insgesamt würden die Transfers 25 Prozent des Gesamteinkommens ausmachen (gegenüber rund 17 Prozent vor der Krise) und seien für den US-Verbraucher lebenswichtig. Ohne eine Erneuerung der FPUC-Zahlungen werde das persönliche Einkommen im August wahrscheinlich um 4,6 Prozent MoM sinken, was der zweitgrößte monatliche Rückgang des persönlichen Einkommens in der Geschichte der USA wäre. "Es liegt an Ihnen, Washington." (05.08.2020/ac/a/m)





