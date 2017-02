ISIN STADA-Aktie:

Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (13.02.2017/ac/a/d)







Bad Vilbel (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, ergebnisoffene Gespräche mit den beiden potenziellen Bietern für den Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft aufzunehmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die beiden rechtlich unverbindlichen Interessenbekundungen von Cinven Partners LLP sowie von Advent International Corporation, mit denen sich der Vorstand bereits seit einiger Zeit beschäftigt, könnten auf unterschiedliche Weise attraktive Optionen im Unternehmensinteresse bieten. Der Vorstand ist deshalb in ergebnisoffene Gespräche eingetreten, in denen die Interessenten ihre strategischen Konzepte näher erläutern und weitere Wertsteigerungspotenziale im Hinblick auf einen potenziellen Angebotspreis bewerten können. STADA wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.Börsenplätze STADA-Aktie:Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:56,89 EUR +14,48% (13.02.2017, 14:32)56,751 EUR +13,83% (13.02.2017, 14:46)