Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (10.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) von 74,40 auf 75 EUR.STADA habe seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt. Der berichtete Konzernumsatz habe mit 1.138 Mio. EUR (-1%) nahezu auf Vorjahresniveau stagniert, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte habe er um 5% zugelegt.Der Umsatz der Generikasparte habe aufgrund von Portfolioeffekten (STADA Vietnam J.V. Co. Ltd. werde nicht mehr berücksichtigt) mit 672 Mio. EUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums stagniert. Auch der Umsatz im Segment Markenprodukte habe mit 465 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau gelegen. Der Grund liege ebenfalls in der Entkonsolidierung der Vietnam Tochter.Das bereinigte Konzern-EBITDA habe sich u.a. aufgrund geringerer Herstellungskosten dennoch um 10% auf 262 Mio. EUR verbessert. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge sei von 20,8% in H1/17 auf 23,0% gestiegen. In der Generikasparte sei die bereinigte EBITDA-Marge ggü. dem Vorjahr bei einem bereinigten EBITDA von 184 Mio. EUR von 22,3% auf 27,3% gestiegen. Im Segment Markenprodukte habe sie sich um 10 Bp auf 25,8% (EBITDA 120 Mio. EUR) verschlechtert. Aufgrund einer deutlich geringeren Steuerquote sei der bereinigte Konzerngewinn um 31% auf 150 Mio. EUR (H1/17: 114 Mio. EUR) gestiegen.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die STADA-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 74,40 auf 75 EUR angehoben. (Analyse vom 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STADA-Aktie: