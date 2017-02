ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (13.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Ulrich Huwald von Warburg Research:Ulrich Huwald, Analyst von Warburg Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse anlässlich eines möglichen Bieterwettkampfes an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) fest.Die aktive, offene und an den Aktionärsinteressen ausgerichtete Kommunikation des STADA-Vorstands sei lobenswert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach dem konkretisierten Übernahmeinteresse sollte der Aktienkurs des hessischen Arzneimittelherstellers mindestens auf das sehr attraktive Niveau von rund 56 Euro steigen. Huwald werde sein Kursziel nun überarbeiten, womit er die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Offerte über dem fundamentalen fairen Wert reflektiere.Ulrich Huwald, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die STADA-Aktie mit einem Kursziel von vorerst 44 Euro bestätigt. (Analyse vom 13.02.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:56,89 EUR +14,48% (13.02.2017, 14:32)Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:56,751 EUR +13,83% (13.02.2017, 14:46)