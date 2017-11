Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

81,00 EUR +0,25% (17.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

80,963 EUR -0,12% (17.11.2017, 22:25)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (18.11.2017/ac/a/d)

Bad VilbelStuttgart (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) fest.Drittes Quartal 2017: STADA habe in Q3 2017 seinen Umsatz um 9% (bereinigt +8%) auf 554,8 Mio. EUR (Q3 16: 507,0 Mio. EUR) gesteigert. Der Grund liege in einem starken Wachstum der Markenprodukte und einem erfreulichen Abschneiden des Generikasegments außerhalb von Deutschland. Die Generikasparte habe ihren Umsatz um 5% (bereinigt +3%) auf 319,8 Mio. EUR gesteigert und damit 58% zum Konzernumsatz beigetragen. Der Umsatz im ertragsstarken Segment Markenprodukte habe um 16% (bereinigt +15%) auf 235,0 Mio. EUR zugelegt. Das bereinigte Konzern-EBITDA habe sich um 12% auf 109,8 Mio. EUR (Q3/16: 98,3 Mio. EUR) verbessert. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge habe sich leicht von 19,4% in Q3 2016 auf 19,8% erhöht. In der Generikasparte sei die bereinigte EBITDA-Marge ggü. dem Vorjahresquartal bei einem bereinigten EBITDA von 69,4 Mio. EUR von 21,0% auf 21,7% gestiegen. Im Segment Markenprodukte habe sich die Marge bei einem bereinigten EBITDA von 70,1 Mio. EUR dagegen deutlich stärker (29,8% versus 25,9% in Q3 2016) verbessert.Die berichteten Ergebnisse des zweiten und dritten Quartals seien durch Kosten in Höhe von 27,8 Mio. EUR (20,0 Mio. EUR nach Steuern) belastet worden, die STADA im Zusammenhang mit der Übernahme entstanden seien. Trotz dieser Belastung sei das unbereinigte Konzern-EBITDA um 12% auf 99,4 Mio. EUR (Q3 16: 88,4 Mio. EUR) gestiegen. Aufgrund einer deutlich höheren Steuerquote sei der bereinigte Konzerngewinn um 29% auf 31,2 Mio. EUR (Q3 16: 43,8 Mio. EUR) gefallen, während der berichtete Konzerngewinn um 4% auf 18,9 Mio. EUR (Q3 16: 18,3 Mio. EUR) zugelegt habe.Nettofinanzverschuldung leicht gesunken: Der operative Cashflow habe sich nach neun Monaten auf 211,4 Mio. EUR (9M 16: 198,0 Mio. EUR) verbessert. Der Free Cashflow habe auf 111,3 Mio. EUR (9M 16: 78,6 Mio. EUR) zugenommen. Die Nettofinanzverschuldung habe sich auf 1.066,3 Mio. EUR (31.12.2016: 1.118,2 Mio. EUR) verbessert. Die Finanzrelation Net Debt/adj. EBITDA sei auf 2,3x (Ende 2016: 2,8x) gesunken.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die STADA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 75 Euro bekräftigt. (Analyse vom 17.11.2017)Börsenplätze STADA-Aktie: