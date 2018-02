Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

85,80 EUR +0,35% (06.02.2018, 14:04)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (06.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags durch die außerordentliche Hauptversammlung (HV) sei erwartungsgemäß erfogt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die große Mehrheit überrasche aber vor dem Hintergrund, dass Bain, Cinven und Paul Singer gemeinsam gemäß jüngster Stimmrechtsmitteilungen nur über rund 80% der Stimmen verfügen würden und die Höhe der Abfindung angesichts eines aktuell deutlich höheren Börsenkurses der STADA-Aktie für die außenstehenden Aktionäre unattraktiv erscheine. Von einem Spruchverfahren, das auf Betreiben einiger unzufriedener Aktionäre zur gerichtlichen Überprüfung der Abfindungshöhe angestrengt werden könnte, würde sich Strauß keine nennenswerte Aufstockung versprechen. Daher rate er nach wie vor, die STADA-Aktie zu den deutlich höheren Kursen über die Börse zu verkaufen. Dafür spreche auch, dass es im September erneut zu einem Wechsel an der Führungsspitze komme, der dann schon vierten Neubesetzung innerhalb kurzer Zeit. Selbst wenn der neue Vorstandsvorsitzende aufgrund seines bisherigen Berufsweges als guter Kenner des für STADA relevanten Marktes gelten dürfe, sei schwer vorstellbar, wie das hessische Pharmaunternehmen unter diesen Umständen zur Ruhe kommen solle.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die STADA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 74,40 Euro bestätigt. (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze STADA-Aktie:Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:85,96 EUR -0,07% (06.02.2018, 13:52)