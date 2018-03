Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

83,82 EUR -0,05% (29.03.2018, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

84,00 EUR +0,08% (29.03.2018, 08:45)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Weltweit ist STADA mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in rund 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.255,3 Mio. Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 433,9 Mio. Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 195,6 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte STADA weltweit 10.176 Mitarbeiter. (29.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Der Vorstand habe am 23.03. beschlossen, bei der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse zeitnah einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der STADA-Aktien zum Prime Standard zu stellen. Damit würde dann die Aufnahme des Handels im General Standard erfolgen. Ziel sei es, durch geringere Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen, den Kostenaufwand für das Unternehmen zu reduzieren und Prozesse effizienter zu gestalten. Der Widerruf werde mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Frankfurter Wertpapierbörse wirksam. Damit erfolge nach dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (BGAV) mit der Nidda Healthcare ein weiterer Schritt in Richtung der Einstellung der Börsennotierung unter den neuen Eigentümern.Noch außenstehende STADA-Aktionäre könnten derzeit ihre Aktien gegen eine Barabfindung in Höhe von 74,40 Euro/Aktie andienen. Alternativ würden die Aktionäre, die das Abfindungsangebot nicht annehmen würden, für die Dauer des BGAV eine jährliche Ausgleichszahlung (Garantie-Dividende) von 3,82 Euro/Aktie (brutto) erhalten. Diese werde unabhängig von der Geschäftsentwicklung gezahlt, wodurch die Aktie dann Anleihen-Charakter besitze (Risiko beschränke sich auf Zahlungsunfähigkeit der Nidda Healthcare).Der Aktienkurs sollte sich nach Meinung des Analysten zunächst weitgehend stabil entwickeln. Potenzial für weitere Kurszuwächse könnte im Zuge von Spekulationen auf einen Squeeze-out entstehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STADA-Aktie: