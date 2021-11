ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie: A2DVLE

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie Deutschland: ZSV

ZSV



TSE-Ticker-Symbol SSR Mining-Aktie: SSRM

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA.(02.11.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Minenbetreibers SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) charttechnisch unter die Lupe.Die letzten Monate seien für Silberinvestoren nicht leicht gewesen. Einer der ersten Einzeltitel, der diese Durststrecke nun durchbrechen könnte, sei die Aktie von SSR Mining. Die Korrektur seit August 2020 habe mehrfach den Bruch des langjährigen Baissetrends seit 2007 (akt. bei 14,24 USD) bestätigt. Gleiches gelte für die Nackenzone der großen Bodenbildung der letzten Dekade. Über die erfolgreichen Rücksetzer hinaus könnte sich die Korrektur der letzten 15 Monate immer noch als trendbestätigende Flagge erweisen. Realität werde dieses Szenario bei einem nachhaltigen Spurt über den Baissetrend seit August 2020 (akt. bei 16,33 USD). Mut in Sachen erfolgreichem Befreiungsschlag würden derzeit das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD sowie die idealtypische Umsatzentwicklung machen. Gelinge die positive Weichenstellung, dürfte der Minentitel langfristig das Mehrjahreshoch von 2020 bei 25,32 USD wieder ins Visier nehmen. Auf dem Weg in diese Region würden die Hochs vom Juni und Januar bei 18,94/21,80 USD wichtige Etappenziele darstellen. Den o. g. ehemaligen Baissetrend könnten Investoren dagegen als Absicherung auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:13,60 EUR +0,07% (02.11.2021, 08:04)TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:19,50 CAD -0,10% (01.11.2021, 22:00)