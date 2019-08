TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:

22,42 CAD +0,76% (08.08.2019, 22:00)



ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie:

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie Deutschland:

ZSV



TSE-Ticker-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA. (09.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Minenbetreibers SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) unter die Lupe.Verschachtelte Kursmuster wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Rahmen ihrer Analysen besonders zu schätzen. Exakt diese Konstellation würden Anleger aktuell bei der Aktie von SSR Mining vorfinden. Der Spurt auf ein neues Mehrjahreshochs (17,56 USD) sorge hier für einen doppelten Ausbruch, denn damit sei sowohl die Schiebezone der letzten gut drei Jahre nach oben aufgelöst als auch eine multiple Bodenbildung abgeschlossen worden. Da auch die trendfolgenden Indikatoren (z.B. MACD und Aroon) sowie die Umsätze "mitspielen" würden, könnten Investoren von einem validen Ausbruch auf der Oberseite ausgehen. Doch damit nicht genug: Die beiden zuvor angeführten Kursmuster würden ein ausreichendes Kurspotenzial versprechen, um die nächste positive Weichenstellung in Form des Bruchs des langfristigen Abwärtstrends seit November 2007 (akt. bei 17,60 USD) vorzunehmen.Aus der Höhe der Schiebezone und der langfristigen unteren Umkehr lassen sich strategische Kursziele im Bereich von gut 23 USD bzw. sogar rund 26 USD ableiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Um diese Zielmarken nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die Nackenlinie der beschriebenen Bodenbildung (akt. bei 14,37 USD) nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link