Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

1,975 EUR +0,25% (04.09.2018, 12:22)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (04.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) unter die Lupe.Voraussichtlich mit Warburg wolle SPORTTOTAL-Chef Peter Lauterbach den Hut herumgehen lassen - die Aktienexperten würden in Kürze mit einer größeren Kapitalerhöhung rechnen. Die weiter auflaufenden Verluste und notwendigen Investitionen für sporttotal.tv müssten finanziert werden. Sie hätten allerdings weiterhin Zweifel, ob sich die Investitionen von vielen Millionen in "Digital" jemals rechnen würden. Fraglich sei auch, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund weiterentwickele. "Spiegel"-Berichte im Stil von, "Wie der DFB-Generalsekretär seinem Schulfreund einen Exklusivvertrag zuschanzte" seien unschön. Positiv entwickle sich indes das Projektgeschäft für Rennstrecken. Hier wolle der CEO mit EBIT-Margen von 25% klotzen. Dafür müsse beim Projekt aber wirklich alles glattlaufen. Im Projektgeschäft sei aber nur sicher, dass gar nichts sicher sei. Gehe es schief, seien die Margen schnell weg. Anleger sollten die SPORTTOTAL-Aktie weiterhin meiden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:1,97 EUR -0,51% (04.09.2018, 11:20)