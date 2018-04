Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

4,32 EUR +0,93% (04.04.2018, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

4,47 EUR +5,67% (04.04.2018, 11:46)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an. Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (04.04.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) unter die Lupe.Die Zahlen für 2017 der SPORTTOTAL AG seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die langfristigen Ziele würden bestehen bleiben: Bis 2020 solle der Umsatz um mehr als zwei Drittel auf 100 Millionen Euro steigen.Das Unternehmen wolle die deutschen Fußball-Amateurclubs - von der Regionalliga bis zur A-Klasse - vom Vfb Oldenburg über Bayern Hof bis hin zum FC Pipinsried mit einer 180-Grad-Kamera ausstatten. Mit dieser Kamera sei es dann möglich, Fußballspiele live auf der Plattform Sporttotal.tv zu streamen.SPORTTOTAL werde sich künftig allerdings nicht nur auf Fußball konzentrieren. Dazu könnten neue Sportarten wie zum Beispiel Eishockey oder Volleyball kommen. Expansionsmöglichkeiten bestünden u.a. auch in Ländern wie Österreich oder der Schweiz - plus neue Kooperation wie mit der Stadt Düsseldorf oder der Deutschen Sporthilfe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link