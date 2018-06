Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die SPORTTOTAL-Aktie weiterhin zu meiden. (Analyse vom 27.06.2018)



Auf Peter Lauterbach, Firmenchef der Sporttotal AG, könne man sich verlassen. Er habe der Börse jüngst mal wieder eine Gewinnwarnung präsentiert. Es erinnere fast schon ein wenig an den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". Verlassen könne man sich auf den CEO ebenfalls in Bezug auf Kapitalerhöhungen. Lauterbach bitte seine Aktionäre in regelmäßigen Abständen zur Kasse. Wie die Experten aus Investorenkreisen hören würden, solle es bald wieder soweit sein. Ohne die zahlreichen Kapitalerhöhungen in den letzten Jahren wäre die Firma schon längst platt.Aber Lauterbach gelinge es immer wieder Investoren für seine Story zu finden, wofür ihm Respekt gebühre. Die "Story" habe nun kürzlich allerdings einen heftigen Dämpfer bekommen. Lauterbach habe die Prognose für das Jahr 2018 massiv reduziert. Er erwarte statt eines Umsatzes zwischen 50 bis 70 Mio. Euro lediglich Einnahmen zwischen 42 bis 56 Mio. Euro. Das EBIT habe bisher in einer Bandbreite zwischen minus 3 und plus 3 Mio. Euro gelegen und solle nunmehr bei minus 3 bis minus 8,2 Mio. Euro liegen. Somit bleibe SPORTTOTAL der einstigen wige MEDIA AG treu. Die Kölner seien eine Geldvernichtungsmaschine. Lauterbach brauche immer wieder Geld, um die Blutungen zu stopfen.Bei den Holdingkosten habe das Unternehmen inzwischen Aufwendungen von bis zu 5 Mio. Euro. Die Experten würden das recht hoch finden und Lauterbach empfehlen, hier Einsparungen vorzunehmen. Im Bereich sporttotal.tv mit seiner vollautomatischen Übertragungstechnologie wolle Lauterbach zumindest den unteren Rand der Ergebniserwartung in 2018 erreichen. Die Einheit, die von der Firma regelrecht bejubelt und Investoren als heiße "Story" verkauft werde, solle 2018 Einnahmen von 2,7 bis 3 Mio. Euro erreichen und einen Verlust von 3,6 bis 3,9 Mio. Euro einfahren. Die Experten würden es für fraglich halten, ob sich die Investitionen in diesem Bereich jemals auszahlen würden. Mit Werbung als Einnahmen werde dies kaum möglich sein.SPORTTOTAL müsse die Kamera für teures Geld bei einem israelischen Anbieter einkaufen. Per Ende 2017 seien erst 200 Kamerasysteme auf Amateur-Fußballplätzen installiert gewesen. Um den Ausbau weiter zu forcieren, brauche das Unternehmen noch viel Geld von der Börse. Zudem sollten Investoren daran denken, dass die Eintrittsbarrieren für dieses Geschäft sehr gering seien. Das Startup Soccerwatch wolle mit eigenen Kameras ebenfalls bei Sportvereinen punkten und in diesem Geschäft kräftig aktiv werden. Es erscheine daher mehr als fraglich, ob Lauterbach tatsächlich mit sporttotal.tv Europas größte Videoplattform im Amateursportbereich werde.Per Ende 2017 sei die Kasse der Gesellschaft mit 15,6 Mio. Euro gar nicht mal schlecht gefüllt gewesen. Allerdings habe es im vergangenen Jahr auch zwei Kapitalerhöhungen gegeben, die insgesamt gut fast 12 Mio. Euro eingebracht hätten. Im Herbst seien Aktien zum Preis von 4,10 Euro verkauft und insgesamt gut 8 Mio. Euro erlöst worden. Aktueller Kurs: 3,08 Euro. Investoren lägen inzwischen deutlich im Minus. Bereinige man den Barbestand und erhaltene Anzahlungen, liege der Barbestand bei rund 9,4 Mio. Euro. Der operative Cashflow sei 2017 mit über 7 Mio. Euro negativ gewesen. Die auflaufenden Verluste in 2018 würden dafür sorgen, dass Lauterbach schon recht bald wieder zur Kasse bitte, um überhaupt im Ansatz weitere Kameras installieren zu können.Übrigens: Seit 2013 habe Lauterbach nunmehr im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro Kapital eingesammelt! Die Verluste im Zeitraum von 2012 bis Ende 2017 würden sich auf über 18 Mio. Euro türmen. Addiere man 8 Mio. Euro Verlust in 2018 hinzu, errechne sich ein Gesamtverlust von gut 25 Mio. Euro. Jetzt wisse man, warum SPORTTOTAL immer wieder frisches Geld brauche. Begrüßen würden die Experten es ebenfalls, wenn Lauterbach sein in 2013 in Anspruch genommenes Darlehen in Höhe von 400.000 Euro endlich zurückbezahle. Es könne nicht sein, dass die Kölner ständig Kapitalerhöhungen platzieren würden und parallel ein solches Darlehen noch offen sei.Seit Jahr und Tag würden die Experten die Aktie zum Verkauf empfehlen. Sie würden akzeptieren, dass sie zuletzt mit ihrer Einschätzung danebengelegen hätten. Inhaltlich würden sie sich allerdings voll bestätigt sehen. Sie hätten sich Anfang des Jahres tatsächlich überlegt, ob sie der Aktie nicht eine Chance geben würden. Schließlich könnten sie sich auch mal inhaltlich täuschen. Lauterbach sei im Prinzip auch ein ganz netter Kerl. Der ehemalige Journalist und TV-Moderater könne sich bestens verkaufen. An der Börse reiche dies leider auf Dauer nicht aus.Nach dem Besuch einer Präsentation von SPORTTOTAL auf einer Investorenkonferenz und der jüngsten Umsatz- und Gewinnwarnung, würden sich die Experten in ihrer negativen Einschätzung zu der Aktie voll bestätigt sehen. SPORTTOTAL sei eine Blase, die platzen werde. Einzige Hoffnung: Ein größeres Unternehmen stehe auf sporttotal.tv und kaufe das Unternehmen. Das würden die Experten nicht ganz ausschließen; unter eigener Regie werde das Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit aber keinen Erfolg haben.