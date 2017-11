Nach Überarbeitung der Prognosen erhöht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein DCF-basiertes Kursziel von 3,70 Euro auf 5,00 Euro und bestätigt damit die Kaufempfehlung für die SPORTTOTAL-Aktie. (Analyse vom 08.11.2017)



Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

4,26 EUR -2,52% (08.11.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

4,231 EUR -4,49% (08.11.2017, 16:32)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an. Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (08.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SPORTTOTAL AG (vormals: _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) weiterhin zu kaufen.Die SPORTTOTAL AG habe Montag nach Börsenschluss den Abschluss einer Kapitalerhöhung gemeldet, nachdem in den vergangenen Wochen bereits erste Einzelheiten zur EU-Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv bekannt gegeben worden seien.Im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts seien insgesamt 1.946.666 neue Aktien zum Preis von je 4,10 Euro ausgegeben worden. Der Bruttoemissionserlös betrage insgesamt 7,98 Mio. Euro und solle zur Finanzierung der Expansion von sporttotal.tv verwendet werden.In einem ersten Schritt habe SPORTTOTAL jüngst eine Kooperationsvereinbarung mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) abgeschlossen. Darüber hinaus habe das Management aufgrund der hohen Nachfrage aus internationalen Verbänden verschiedenster Sportarten entschieden, die Video-Technologie auch außerhalb der DACH-Region einzusetzen. Bis Ende 2020 plane SPORTTOTAL daher mit insgesamt 3.370 Kamerasystemen Europas führende Sport-Video-Plattform zu werden. Aufgrund der noch sehr geringen Visibilität für 2020 rechnen die Aktienanalysten von der Montega AG mit einer etwas geringeren Anzahl installierter Kamerasysteme (3.100 Kameras vs. zuvor 2.830). Grundsätzlich sähen die Aktienanalysten den frühen Ausbau der Marktposition insbesondere vor dem Hintergrund eines möglicherweise steigenden Wettbewerbsdrucks als strategisch sinnvoll an.Mittelfristig sehen die Aktienanalysten von der Montega AG SPORTTOTAL durch die EU-Expansion jedoch auf gutem Weg zur Erreichung der 2020er Mittelfristziele (Umsatz: Höher als 100 Mio. Euro, EBIT-Marge: Höher als 10%). Für 2020 würden die Aktienanalysten nun Erlöse in Höhe von 89,5 Mio. Euro (zuvor: 79,4 Mio. Euro) sowie eine EBIT-Marge von 12,5% (zuvor: 12,3%) erwarten. Weiteres Wachstumspotenzial sähen sie perspektivisch bei anderen Team-Sportarten, weiteren Regionen sowie neuen Erlösmodellen, die sie jedoch in ihrem Modell aufgrund zu geringer Visibilität noch nicht berücksichtigt hätten.SPORTTOTAL habe durch den erfolgreichen Verlauf des Rollouts in Deutschland frühzeitig das Interesse der Verbände im EU-Ausland geweckt. Durch den Mittelzufluss aus der jüngsten Kapitalerhöhung könne das Unternehmen nun die Marktposition ausbauen.