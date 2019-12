Kritik an dem Programm gebe es natürlich zuhauf. Wie solle man das denn finanzieren? Da müsste man ja die schwarze Null opfern. Und überhaupt, liege es überhaupt am Geld, dass nicht ausreichend investiert werde, liege es nicht eher an den begrenzten Planungskapazitäten?



Beide Argumente seien schnell als Reflexe einer "Weiter so"-Mentalität entlarvt. Die schwarze Null sei ein Fetisch, der einer ökonomischen Grundlage entbehre. Natürlich würden schuldenfinanzierte Investitionen den Schuldenstand erhöhen. Sie würden aber gleichzeitig auch das Vermögen einer Volkswirtschaft in Form eines besseren und größeren Kapitalstocks erhöhen. Und darauf komme es an. Statt den Kapitalstock über Jahre entwerten zu lassen, müsse dieser mindestens seinen Wert halten, angesichts steigender Ansprüche sogar ausgebaut werden.



Hier werde dann auch klar, dass Generationengerechtigkeit nicht hergestellt werde, indem man den nachfolgenden Generationen eine heruntergewirtschaftete Infrastruktur hinterlasse. Genau das sei aber in den letzten Jahrzehnten passiert. In Bezug auf das Argument der Planungskapazitäten gehe die Ausarbeitung mit der Langfristigkeit ihres Investitionsvorhabens genau auf diese Problematik ein. Denn: Warum würden Unternehmen derzeit ihre Baukapazitäten nicht stärker ausbauen? Weil sie neben einem Konjunktureinbruch fürchten würden, die öffentliche Hand werde von einem Tag auf den anderen ihre Investitionen wieder zusammenstreichen.



Wenn hingegen verbindlich festgelegt sei, dass über die nächsten zehn Jahre jedes Jahr eine bestimmte Summe dem Bausektor zufließe, würden sich die entsprechenden Unternehmen entsprechend positionieren, junge Menschen verstärkt ausbilden und Maschinen kaufen. Und was die Planungskapazitäten in den öffentlichen Behörden angehe, müsse hier natürlich Abhilfe geschaffen werden. Es könne ja nicht sein, dass man jahrelang Personal kürze, um dann zu sagen, sorry, wir könnten die Investitionsvorhaben nicht durchführen, weil uns das Personal für die Umsetzung fehle. Kurz: Es müssten an den entsprechenden Stellen wieder Fachkräfte eingestellt, ausgebildet und die Fehler der Vergangenheit korrigiert werden.



Ganz klar: Das sei eher ein Marathonlauf als ein Sprint und es werde einige Zeit dauern, bis man Ergebnisse sehe. Aber das dürfe kein Grund sein, um das Vorhaben gar nicht erst anzufangen.



Also, liebe SPD und CDU/CSU: Fange jetzt bitte an zu investieren. Das sei sowohl sozial als auch unternehmerfreundlich. Darauf werdet Ihr Euch doch einigen können, oder? (Ausgabe vom 05.12.2019) (06.12.2019/ac/a/m)







