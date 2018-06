NYSE Euronext-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Reaktion auf den von Präsident Trump angestoßenen Handelskonflikt hat der US-amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) angekündigt, weitere Teile seiner Produktion ins Ausland zu verlegen, so Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher, und Markus Töns, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Verlagerung weiterer Teile der Produktion ins Ausland durch Harley-Davidson zeigt, dass Trumps Strategie nicht aufgeht. Trump will Jobs in den USA halten. Mit seiner Strategie der Abschottung erreicht er genau das Gegenteil. Wer Arbeitsplätze in einer globalisierten Welt erhalten will, muss auf freien und fairen Handel setzen.Europas Zusammenhalt zahlt sich aus. Die amerikanischen Unternehmen lassen sich von Trumps Loyalitätsrhetorik nicht einschüchtern. Trump sollte das zum Anlass nehmen, zu einer regelbasierten, multilateralen Handelsordnung zurückzukehren. Die EU ist bereit, dabei mit den USA zusammenzuarbeiten. (Pressemitteilung vom 26.06.2018)Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie:35,73 Euro +0,73% (27.06.2018, 14:27)Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:35,60 Euro +0,14% (27.06.2018, 15:17)