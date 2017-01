Das Warnsignal müssen wir besonders in diesem Jahr ernstnehmen. Es beginnen zwei Verhandlungsprozesse, die für atomare Abrüstung und Rüstungskontrolle von wichtiger Bedeutung sind. Zum einen beginnt der neue Überprüfungszyklus des Atomwaffensperrvertrages, der bis heute wesentlich dazu beigetragen hat, dass "nur" neun Staaten Atomwaffen besitzen. Damit dies so bleibt, muss der Vertrag gestärkt werden.



Parallel dazu beginnt der Verhandlungsprozess über einen Verbotsvertrag von Atomwaffen. Diese Verhandlungen wurden auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, weil viele Staaten über die mangelnden Fortschritte bei der atomaren Abrüstung enttäuscht sind. Wir müssen dazu beitragen, dass sich die beiden Prozesse nicht gegenseitig behindern, sondern die Bemühungen um Abrüstung sich gegenseitig verstärken.



Wir setzten uns für atomare Abrüstung ein und unterstützen alle Wege, die auf den kooperativen Umgang der möglichen Verhandlungspartner miteinander setzen.



Wir werden den neuen Außenminister Sigmar Gabriel in seinen Bemühungen um weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle unterstützen."







