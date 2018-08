ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie: 720370

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie: SHF

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.



CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter.



Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen vorläufigen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).



Weitere Informationen unter www.snpgroup.com (01.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.Skandalös, was Andreas Schneider-Neureither, CEO von SNP, präsentiert habe. Eine heftige Gewinnwarnung, nachdem er 2017 bei der Prognose völlig danebengelegen habe. Sehr ärgerlich sei dieses Mal, dass die Aktie im Vorfeld der Gewinnwarnung massiv abgestürzt sei. Hier hätten offensichtlich viele Anleger Bescheid gewusst. Eine echte Sauerei. Das dürfte ein Nachspiel mit der BaFin haben. Die Behörde sei inzwischen hart im Durchgreifen bei zu spät veröffentlichten Ad-hocs. Es müsse dem CEO längst klar gewesen sein, dass er die Gewinnziele 2018 nicht erreichen werde. Andernfalls sollte er seine Finanzabteilung rausschmeißen. Die unfähige IR-Abteilung könne er direkt mit vor die Tür setzen. Und auch Schneider-Neureither selbst sollte sich einmal überlegen, ob er sich nicht auf die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden zurückziehe und den Posten des CEO einem professionellen Manager überlasse. Das Unternehmen habe sämtliches Vertrauen verspielt.Die SNP-Aktie dürfte ihren Boden noch nicht gefunden haben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:16,76 EUR -1,99% (01.08.2018, 10:45)Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:16,68 EUR -4,47% (01.08.2018, 10:52)