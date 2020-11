Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SNP-Aktie:



Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

49,75 EUR +7,22% (05.11.2020, 16:08)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

49,60 EUR +6,90% (05.11.2020, 16:22)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (05.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.Schwerer Schlag für SNP Schneider-Neureither und Partner: Anfang der Woche sei der CEO und Gründer der Gesellschaft, Dr. Andreas Schneider-Neureither, plötzlich und unerwartet verstorben. Wenige Tage vorher habe die Gesellschaft mit den Q3-Zahlen noch ihre die Jahresprognosen bestätigt. Die Aktie befinde sich im Aufwind.Warburg Research hat die Einschätzung nach dem plötzlichen Tod von Schneider-Neureither von "buy" auf "hold" gesenkt. Das erst kurz zuvor angehobene Kursziel habe Analyst Felix Ellmann von 65 auf 40 Euro gekappt. Schneider-Neureither sei eine sehr zentrale Figur bei SNP gewesen, das aktuell im Wandel sei von einem IT-Beratungsunternehmen zu einem Software-Anbieter, so Ellmann. Zudem sei das Managementteam noch sehr neu. Michael Eberhardt und Frank Hohenadel seien erst seit Sommer 2019 ins Führungsteam eingezogen und Finanzchef Diefenbach erst im Januar 2020.Sicher, der Unternehmensgründer und Vorstandschef sei der Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft gewesen, vor allem in Sachen Produktentwicklung und strategische Ausrichtung sei er die treibende Kraft gewesen. Aber die gesamte Entwicklung an nur einer Position auszumachen, den Vorstandskollegen so wenig zuzutrauen und das Kursziel so deutlich herunterzufahren, scheine übertrieben. Neuigkeiten zur personellen Aufstellung und strategischen Ausrichtung der Gesellschaft dürfte es in den nächsten Tagen geben.Operativ sei SNP auf Kurs. Nach neun Monaten sei die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt worden. Die Gesellschaft erwarte einen Umsatz zwischen 145 Millionen und 170 Millionen Euro (Vorjahr: 145,2 Millionen Euro) sowie eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Gelinge es den Heidelbergern bis Jahresende weitere Abschlüsse mit größeren Partnern abzuschließen und dafür auch erste Zahlungen zu verbuchen, dann sollte das obere Ende der Range erreicht werden.Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich im Vergleich zum Vorjahr auf 6,1 Millionen Euro (Vorjahr: 7,0 Millionen Euro) verringert. Grund hierfür seien im Wesentlichen die wie erwartet von 61,1 Millionen auf 71,0 Millionen Euro gestiegenen Personalkosten.Hintergrund: Durch die wachsenden Nachfrage nach Softwarelösungen habe SNP bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, insbesondere in die Softwareentwicklung aber auch in den Aufbau des Vertriebs zu investieren, um sich so vor allem im Partnerbereich personell zu verstärken. Daher hätten sich die Personalaufwendungen als größte Kostenposition um 16,2 Prozent auf rund 71 Millionen Euro erhöht. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie habe sich jedoch das Wachstum verlangsamt, so dass die gestiegenen Personalkosten nicht vollständig durch einen höheren Umsatz hätten ausgeglichen werden können. Auf Sicht sollten sich diese Investitionen in das zukünftige Wachstum mit Partnern aber nachhaltig bezahlt machen.Der Verlust eines Menschen sei immer tragisch. Mit ein wenig Abstand würden die Verantwortlichen aber den Blick wieder nach vorne richten. Dank der erfolgreichen Umsetzung der Partnerstrategie und einer anhaltend hohen Nachfrage nach SNP-Software dürfte sich das Wachstum nach dem traditionell starken Q4 im kommenden Jahr wieder nachhaltig beschleunigen. Die Aktie habe nach dem Kursrückgang um 30 Prozent im Oktober bereits eine Gegenbewegung gestartet. Die erste Zielzone warte bei 52 Euro. Nach einer kurzen Konsolidierung sollte die Aktie im Anschluss weiter Boden gutmachen können und dabei Kurs auf die 60-Euro-Marke nehmen. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SNP-Aktie. (Analyse vom 05.11.2020)