Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

22,45 EUR +0,22% (21.08.2019, 11:24)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.



CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter.



Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen vorläufigen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).



Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (21.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Alexander Zienkowicz, Analyst der SRH AlsterResearch AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF).In den vergangenen zwei Geschäftsjahren habe sich SNP über anorganisches Wachstum geografisch, technologisch und personell signifikant verstärkt, um von einer mittelfristig zu erwartenden Welle an Systemmigrationen, die durch das für 2025 festgesetzte Supportende der SAP-Altsysteme getrieben würden, zu profitieren. Um die enorm gewachsene Unternehmensgröße adäquat zu steuern, sei das C-Level-Management um branchenerfahrenes Personal verstärkt worden. Als Neuzugang im Verwaltungsrat habe Klaus Kleinfeld gewonnen werden können. Der ehemalige CEO von Siemens, Alcoa und Arconic vertrete als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender die Investorengruppe AkrosA Private Equity, der er selbst angehöre. AkrosA halte eine Beteiligung von rund 9% an SNP und nehme die Rolle des aktivistischen Investors ein.Strukturanpassungen infolge der Expansionsphase hätten hohe Kosten verursacht, zudem sei die Geschäftsentwicklung durch Projektverzögerungen gekennzeichnet gewesen, die aus einer bislang noch stockenden Markteinführung von SAP S/4HANA resultiert hätten und zu Unterauslastungen geführt hätten. Zienkowicz sehe im Auftragseingang der ersten Jahreshälfte 2019 jedoch Anzeichen, dass sich die starke Diskrepanz zu den Wachstumsambitionen allmählich aufzulösen scheine. Eine Signalwirkung für eine Beschleunigung der Software-Erlöse sehe er von einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit IBM ausgehend.Kurzfristig rechne der Analyst von SRH AlsterResearch noch mit einer weiter verzögerten Auftragsdynamik bezüglich SAP S/4HANA-Migrationen. Jüngste Marktinitiativen dürften Anlaufzeit benötigen, bis sie zu einschlägigen Referenzerfolgen führen würden. Jedoch würde ein schnelles Greifen der Partnervertriebsstrategie zu einer Verschiebung der Umsatzgewichte führen und damit ein wesentlich höheres Margenniveau nach sich ziehen. Dies würde weiteres Kurspotenzial jenseits der 30-EUR-Marke eröffnen. Die Kursrückschläge der letzten Wochen halte Zienkowicz daher für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Auf 12-Monatssicht bestätige er zunächst sein Kursziel von 27 EUR.Die vollständige Studie ist abrufbar unter https://www.alsterresearch.com/research-downloads/Börsenplätze SNP-Aktie:Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:22,15 EUR -0,23% (21.08.2019, 15:50)