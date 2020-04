Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.04.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Nach vorläufigen Zahlen Ende Februar habe SMT Scharf letzte Woche nun auch seinen Geschäftsbericht für 2019 vorgelegt. Wenngleich dieser die starke Performance des letzten Jahres final bestätige, offenbare er auch, dass im aktuellen Geschäftsjahr wie von Gröning antizipiert mit einem spürbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang gerechnet werden müsse.Starkes Schlussquartal in China präge erfreuliches 2019: Mit einem Umsatzwachstum von 6,5% yoy auf 75,4 Mio. Euro und einem EBIT-Anstieg von 28,3% yoy auf 6,8 Mio. Euro hätten die Jahreswerte wie Ende Februar avisiert spürbar oberhalb der im Oktober angepassten Prognose (Umsatz: 65,0-67,0 Mio. Euro; EBIT: 4,5-5,0 Mio. Euro) gelegen. Selbst die ursprüngliche Guidance (Umsatz: 72,0-75,0 Mio. Euro; EBIT: 5,5-6,0 Mio. Euro) habe damit übertroffen werden können. Ebenso waren die vorherigen Schätzungen des Analysten mit einem Erlös von 73,7 Mio. Euro und einem EBIT von 5,4 Mio. Euro zumindest ergebnisseitig letztlich deutlich zu konservativ.Wie von Gröning zuvor argumentiert habe der wesentliche Treiber hierfür in einer stärker als befürchteten Nachfrage im Schlussquartal in China (41,5% Umsatzanteil) gelegen, durch die der Konzernumsatz in Q4/19 überdurchschnittlich um 8,4% yoy auf 25,7 Mio. Euro gestiegen sei. Dank der hierdurch einsetzenden Skaleneffekte (EBIT-Marge in Q4/19: +310 BP yoy auf 10,3%) sowie einer ganzjährig strikten Kostendisziplin (Materialaufwandsquote: -640 BP yoy auf 52,4%) habe SMT Scharf seine Profitabilität erfreulich überproportional erhöhen können.Prognosebericht deute Erwartung spürbarer Einbußen in 2020 an: Gemäß der publizierten Guidance erwarte der Vorstand im laufenden Jahr einen Konzernumsatz von 72,0 bis 75,0 Mio. Euro sowie ein EBIT von 5,5 bis 6,0 Mio. Euro. Dieses Szenario basiere jedoch auf den Planungen vor Ausbruch des Coronavirus, dessen Auswirkungen laut Prognosebericht derzeit noch nicht zuverlässig quantifiziert werden könnten. Wohlgemerkt würden die dort enthaltenen Ausführungen darauf hindeuten, dass SMT Scharf die negativen Folgen der Pandemie deutlich spüren sollte. Neben behördlichen Standortschließungen in Südafrika und Kanada dürfte vor allem das Geschäft in China empfindlich betroffen sein. Dort seien die meisten Schlüsselkunden nach dem mehrwöchigen Stillstand der Bergbautätigkeit von Januar bis Ende März weiterhin erst dabei, ihre Prozesse sukzessive hochzufahren. Als Resultat sei gemäß Management in Q1/20 mit keinen wesentlichen Umsatzbeiträgen aus China zu rechnen (Q1/19: 6,6 Mio. Euro), die auch im weiteren Jahresverlauf wohl nur teilweise aufholbar seien. Folglich rechne der Analyst damit, dass der Vorstand seine Prognose bei Erlangung einer höheren Visibilität nach unten anpassen werde. Der Analyst habe sich bereits in seinem letzten Comment (24.03.2020) entsprechend konservativer positioniert, sodass seine aktuellen Schätzungen deutlich unterhalb der Guidance liegen würden.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem leicht reduzierten Kursziel von 14,50 Euro (zuvor: 15,00 Euro) infolge höherer Prognosen für den Zinsaufwand. (Analyse vom 06.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link