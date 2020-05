Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

8,34 EUR +0,97% (15.05.2020, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

8,26 EUR -2,82% (14.05.2020, 22:26)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Der gestern veröffentlichte Q1-Bericht von SMT Scharf habe die Ende April kommunizierten Vorabzahlen im Wesentlichen bestätigt.Umsatz und Ergebnis von erheblichen Belastungen durch Coronavirus geprägt: Während der Konzernumsatz mit 10,7 Mio. Euro (-28,5% yoy) dem vorläufig berichteten Niveau entsprochen habe, habe das EBIT mit -2,1 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) marginal unterhalb des vorab gemeldeten Werts (-2,0 Mio. Euro) gelegen. Wie prognostiziert seien die operativen Einbußen am stärksten in China spürbar gewesen, wo infolge der Stilllegung der Bergbautätigkeit von Mitte Januar bis Ende März lediglich ein Erlös von 1,7 Mio. Euro (-74,2% yoy) habe erzielt werden können. Auch die Beiträge aus Polen (-30,0% yoy auf 1,4 Mio. Euro) und (Süd-)Afrika (-8,8% yoy auf 1,2 Mio. Euro) seien signifikant rückläufig gewesen, was in Summe von der positiven Entwicklung in Russland (+24,1% yoy auf 3,6 Mio. Euro) nicht habe kompensiert werden können.Entsprechend der Analystenerwartung hätten sich die Folgen der aktuellen Krisensituation sowohl auf das Neuanlagen- (-11,5% yoy auf 5,4 Mio. Euro) als auch das margenstarke After-Sales-Geschäft (-39,4% yoy auf 4,0 Mio. Euro) erstreckt, das in Anbetracht der global reduzierten Bergbauaktivität momentan unter Rückgängen bei der Nachfrage nach verschleißbedingten Instandhaltungsmaßnahmen leide.Erhöhter Auftragsbestand spiegele Projektverzögerungen wider: Entgegen der meisten operativen Kennzahlen hätten der Auftragseingang mit 15,1 Mio. Euro (+4,1% yoy) sowie insbesondere der Auftragsbestand mit 29,4 Mio. Euro (+51,5% yoy) deutlich zulegen können, was einer starken Book-to-Bill-Ratio von 1,4x und damit dem höchsten Wert der letzten sechs Quartale entspreche. Gröning werte dies als positives Zeichen dafür, dass die strukturelle Nachfrage auf der Kundenseite weiterhin intakt sei und geplante Projekte lediglich verzögert umgesetzt anstatt vollständig storniert würden. Die Auftragsentwicklung berge somit die Chance, dass im restlichen Jahresverlauf Nachholeffekte einsetzen würden und SMT Scharf in den folgenden Quartalen eine bessere umsatz- und ertragsseitige Run-Rate erzielen könne. Folglich habe der Vorstand die Ende April angepasste Guidance bestätigt, die einen Konzernerlös von 55,0 bis 57,0 Mio. Euro sowie ein EBIT von -1,4 bis -1,6 Mio. Euro vorsehe. Auch der Analyst halte diese Bandbreiten weiterhin für realistisch, wenngleich es sich in Anbetracht der eingeschränkten makroökonomischen Visibilität derzeit am unteren Ende positioniert habe.Der grundlegende Investment Case hat sich seit seinem letzten Comment nicht verändert, sodass Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für langfristig orientierte Investoren mit unverändertem Kursziel von 13,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link