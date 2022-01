Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

13,65 EUR +0,74% (19.01.2022, 22:02)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (20.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin fest.SMT Scharf werde am 31. März seinen Geschäftsbericht für das FY 2021 veröffentlichen. Wenngleich die zunehmenden Einschränkungen durch die Corona-Krise das Schlussquartal beeinflusst haben dürften, würden die Aktienanalysten von der Montega AG auf Basis eines insgesamt positiven Marktumfeldes unverändert das Übertreffen der unterjährig angehobenen Guidance erwarten.Zur Bewältigung der zwischenzeitlichen Energieengpässe in China seien im Oktober die wichtigsten Kohleregionen des Landes angewiesen worden, die Produktion bis zum Jahresende deutlich zu steigern. Unterstützend habe die chinesische Regierung beschlossen, den Strompreis in den Provinzen mit höherer Nachfrage um 20% zu erhöhen, um die Angebotslücke zu schließen (Quelle: Reuters).Infolge der gesetzlich angeordneten Preiserhöhung dürfte eine Belebung der chinesischen Bergbauaktivitäten zu verspüren gewesen sein, was eine nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG unverändert erfreuliche Auftragslage für SMT Scharf in allen Geschäftsbereichen begünstigt haben sollte. Die Maßnahme untermauere damit den Trend einer sich aufhellenden Investitionsbereitschaft der Kunden von SMT Scharf, was sich aufgrund der deutlichen Erholung des Kohlepreises (+127% LTM; Quelle: Markets Insider) bereits nach 9M 2021 angedeutet habe. Im Zuge dessen würden die Aktienanalysten von der Montega AG ein weiterhin starkes Neuanlagengeschäft erwarten, das nicht zuletzt durch weitere Nachholeffekte aus der China-III-Zulassung im vierten Quartal profitiert haben sollte. Zusätzlich dürfte die erhöhte Investitionsbereitschaft der Bergwerksbetreiber unterstützend auf das After-Sales-Geschäft wirken.Insgesamt würden die Aktienanalysten von der Montega AG für das vierte Quartal von einem Umsatz von rund 27,7 Mio. Euro ausgehen (+109% yoy), was zu einem Jahreskonzernerlös von 81,6 Mio. Euro führen würde und damit unverändert leicht oberhalb der unterjährig angehobenen Guidance läge (75-80 Mio. Euro). Das vierte Quartal dürfte entsprechend eine erfreuliche Ertragslage aufweisen. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden einen EBIT-Beitrag von 2,4 Mio. Euro (Vj.: -0,9 Mio. Euro) erwarten, was auf Gesamtjahressicht eine deutliche Erholung des Ertragsniveaus impliziere (EBIT-Marge 2021e: 12,9% vs. 2020: -16,2%) sowie das Erreichen der Guidance (9-11 Mio. Euro; MONe: 10,5 Mio. Euro) markiere.Mit dem vierten Quartal dürfte für SMT Scharf ein erfolgreiches Jahr geendet haben. Auch für die Entwicklung in den nächsten Jahren seien die Aktienanalysten von der Montega AG positiv gestimmt.Der Investment Case ist für uns damit vollständig intakt, sodass wir unsere Empfehlung und das Kursziel bestätigen, so Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, zur SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 20.01.2022)