Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe am Montag angesichts eines deutlichen Nachfragerückgangs in wichtigen Absatzmärkten seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Wenngleich das verhaltene Sentiment aufgrund der aktuellen globalen Konjunkturunsicherheiten in den kommenden Monaten Bestand haben dürfte, erachte Gröning den strukturellen Investment Case als weiterhin intakt.Die gedämpften Erwartungen seien insbesondere auf eine spürbare Abschwächung in den für SMT Scharf elementaren Märkten China und Russland zurückzuführen. Während der Umsatz in Russland als zweitgrößte Absatzregion infolge mittlerweile abgeschlossener Großprojekte bereits im ersten Halbjahr rückläufig gewesen sei (-6,5% yoy auf 7,2 Mio. Euro), würden nun die im Vergleich zum Vorjahr weiter verschärften Konjunktursorgen bei vielen Bergbauunternehmen zusätzlich zu einer verstärkten Investitionszurückhaltung hinsichtlich langlebiger Infrastruktur führen. Letzteres gelte ebenso für den Kernmarkt China (41% Umsatzanteil in H1 2019), der unter dem Handelskonflikt mit den USA leide und darüber hinaus momentan Lieferverzögerungen bei Motoren aufgrund neuer Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen erfahre. Die noch in H1 verzeichnete Umsatzdynamik (+67,1% yoy auf 13,7 Mio. Euro) dürfte sich daher im zweiten Halbjahr auch dort deutlich abschwächen.Als Resultat dieser Entwicklungen erwarte der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz von 65 bis 67 Mio. Euro (zuvor: 72 bis 75 Mio. Euro) sowie ein EBIT zwischen 4,5 und 5,0 Mio. Euro (zuvor 5,5 bis 6,0 Mio. Euro). Beide Bandbreiten würden somit einen Rückgang gegenüber der Vorjahresbasis implizieren und zudem deutlich unter den bisherigen Schätzungen des Analysten liegen. Im Zuge eines Analystenwechsels habe Gröning diese nun umfangreich angepasst.Trotz des eingetrübten Marktumfelds sei der strukturelle Investment Case nach Erachten des Analysten weiterhin intakt. SMT Scharf verfüge als einer der weltweit führenden Anbieter kundenindividueller Transportausrüstungen und Logistiksysteme für den Bergbau über eine tiefgreifende Wertschöpfungskette. Dank eigener Gesellschaften in acht Ländern sowie weltweiten Handelsvertretungen mit lokaler Expertise weise das Unternehmen zudem eine gefestigte Marktposition in allen wichtigen Märkten wie China, Russland, Polen und Südafrika auf. Darüber hinaus arbeite das Unternehmen mittels einer Ausweitung von Kooperationen mit Distributoren in Afrika (bereits seit 2018 in Sambia, ab 2020 nun auch in Ghana) daran, das dortige Wachstumspotenzial im Bereich Hard Rock sukzessive zu erschließen. Diese hohe Wettbewerbsqualität sei nach Erachten des Analysten in einem KGV 2020e von 10,9x nicht ausreichend reflektiert.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie trotz des auf 14,50 Euro (zuvor: 16,50 Euro) gesenkten Kursziels. (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link