Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

14,50 EUR -0,68% (01.02.2018, 13:13)



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

14,60 EUR 0,00% (01.02.2018, 14:46)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (01.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF).SMT Scharf habe gestern ein weiteres Joint Venture in China bekannt gegeben. Das Unternehmen habe mit einer der führenden chinesischen Bergwerkgruppen, Shanxi Lu'an Coal Technology Equipment, eine strategische Partnerschaft vereinbart, um sowohl den Vertrieb von spezifischen Transportsystemen als auch den Service und das After-Sales-Geschäft zu forcieren.SMT Scharf werde sich an dem Joint Venture mit einem mittleren sechsstelligen Eurobetrag beteiligen und damit 40% an dem Gemeinschaftsunternehmen (Firmierung: Shanxi An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd) halten. Mit 51% sei Shanxi Lu'an Coal Technology Equipment größter Anteilseigner, 9% würden von der Shanxi Lu'an Haitong Industry & Trade Co., Ltd. gehalten, die sich auf den Im- und Export von elektrischem Minenequipment spezialisiert habe.Im Rahmen des Joint Ventures würden SMT Scharfs Mono- und Duo-Rail-Produkte von der in 2013 gegründeten Scharf Mining Machinery Co., Ltd. mit Sitz in Xuzhou geliefert. Darüber hinaus werde das Unternehmen durch sein im Jahr 2010 gegründetes erstes Joint Venture in China (Shandong XinSha Monorail Co. Ltd.) mechanische Produkte einbringen.Neben der reinen Produktlieferung werde SMT Scharf zusätzlich seine über 10-jährige Expertise in China im Bereich des Service und After-Sales nutzen. Damit umfasse die Zusammenarbeit sowohl einen Großteil von SMT Scharfs Produktpalette als auch das lukrative Wartungs- und Ersatzeilgeschäft, womit das Unternehmen sowohl eine hohe Kundenbindung als auch nachhaltig wiederkehrende Umsätze sicherstellen sollte.Das Joint Venture besitze nach Erachten des Analysten einen nennenswerten strategischen Wert für SMT Scharf, wenngleich die Einflüsse auf die Gewinn- und Verlustrechnung überschaubar sein dürften. Er habe dennoch seine Annahmen für das Nettoergebnis für die kommenden Jahre marginal erhöht. Synergien, die sich mit den anderen Aktivitäten von SMT Scharf ergeben könnten, habe der Analyst dabei noch nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund des jüngsten erneuten Anstiegs der Rohstoffpreise und des nach wie vor guten Sentiments habe er zudem seine Umsatz- und Ergebniserwartungen leicht nach oben revidiert.SMT Scharf sichere sich mit seinem zweiten Joint Venture in China nachhaltig lukrative Vertriebskanäle in einem stark wachsenden Markt. Zusammen mit der nach wie vor guten Entwicklung auf den Rohstoffmärkten sollte dies den Aktienkurs weiter beflügeln.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt aus diesem Grund seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem neuen Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,50 Euro). (Analyse vom 01.02.2018)