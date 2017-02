Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (22.02.2017/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Analyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Analyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) fest.SMT Scharf habe Anfang dieser Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 berichtet, die umsatzseitig über und in Bezug auf das EBIT im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen seien. Die endgültigen Zahlen und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2017 werde das Unternehmen am 8. März veröffentlichen.Solide Umsatzentwicklung im Schlussquartal: In 2016 habe der Umsatz mit 42 Mio. Euro (MONe: 37 Mio. Euro) fast 17% unter dem Vorjahreswert gelegen, wobei das Servicegeschäft aufgrund des zurückhaltenden Bestellverhaltens bei Neuanlagen in 2016 nach wie vor den größten Umsatzanteil geliefert habe (MONe: 72%). Wenngleich die Erlöse auf Gesamtjahresbasis deutlich rückläufig gewesen seien, impliziere der Wert für das Schlussquartal jedoch einen Umsatzanstieg von knapp 3%. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund der deutlichen Umsatzeinbrüche in Q2 und Q3 (jeweils -41% yoy) positiv zu werten und sollte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass sich die angespannte Situation im Segment Neuanlagen aufgrund gestiegener Rohstoffpreise in Q4 leicht aufgehellt habe.Profitabilität trotz weiterer Einmaleffekte deutlich gestiegen: Das EBIT des Geschäftsjahres 2016 habe mehr als 2 Mio. Euro erreicht und sei damit marginal gewesen besser als von Laser prognostiziert. Die EBIT-Marge habe sich um mindestens 170 Basispunkte auf mindestens 4,8% von 3,1% im Geschäftsjahr 2015 verbessert.Modellanpassung: Vor dem Hintergrund der besser als erwarteten Zahlen habe Laser seine Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr insbesondere im Hinblick auf das Umsatzvolumen überarbeitet.Fazit: Nach dem schwierigen zweiten und dritten Quartal 2016 sollte sich im Umsatz- und Ergebnisanstieg des Schlussquartals die Entspannung der Lage auf den Rohstoffmärkten niedergeschlagen haben. Ein Anhalten dieses Trends und die im vergangenen Jahrgetätigten Portfolioerweiterungen dürften SMT Scharfs erwartete Wachstumsdynamik unterstützen.Frank Laser, Analyst der Montega AG, bestätigt jedoch angesichts der deutlichen Outperformance in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die SMT Scharf-Aktie bei unverändertem Kursziel von 14 Euro. (Analyse vom 22.02.2017)