Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.03.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Für die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleibt die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) einer der Favoriten im laufenden Jahr.SMT Scharf habe für den südamerikanischen Markt eine Tochtergesellschaft in Chile gegründet. Damit setze das Unternehmen den strategischen Kurs mit einer starken lokalen Präsenz fort, der sich in anderen Ländern bereits bewährt habe. In Chile habe der Spezialist für Bergbauausrüstung in der Vergangenheit bereits wichtige Referenzprojekte im Kupferbergbau akquirieren, nun solle der Vertrieb intensiviert werden. Der Hartgesteinsbergbau, auf den bislang nur ein relativ kleiner Umsatzanteil der Gruppe entfalle, zähle zu den potenziellen Wachstumstreibern von SMT Scharf. Darüber hinaus habe das Management in der Meldung erneut betont, dass weitere Vertriebspartnerschaften mit Dritten oder Joint Venture-Gründungen möglich seien. Diese Herausstellung würden die Experten als Hinweis werten, dass sich konkrete Projekte bereits in der Umsetzung befinden würden.Die SMT Scharf-Aktie bleibt einer der Favoriten der Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" im laufenden Jahr, wie angekündigt hätten sie die Position noch einmal aufgestockt. (Ausgabe 08 vom 04.03.2017)Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:13,995 EUR -0,11% (06.03.2017)