Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.03.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) unter die Lupe.SMT Scharf habe die vorläufigen Zahlen für 2017 vorgelegt und die bereits angehobene Prognose übertroffen. Der Umsatz habe sich letztlich gegenüber dem Vorjahr um rund 22% auf 52,1 Mio. Euro erhöht, hier sei die Zielspanne nach der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten von 40 bis 44 Mio. Euro auf 44 bis 48 Mio. Euro angehoben worden. Vergleichbar sei die Entwicklung beim EBIT verlaufen, das sich jetzt auf 4,5 Mio. Euro (+80%) eingestellt habe, nachdem zunächst mit 2,2 bis 3,0 Mio. Euro und dann mit 3,7 bis 4,2 Mio. Euro gerechnet worden sei.Für 2018 erwarte das Management nun einen Umsatz von 58 bis 62 Mio. Euro und ein EBIT von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro. Da SMT Scharf im Februar den kanadischen Bergbauzulieferer RDH Mining Equipment übernommen habe, der im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von umgerechnet 9,4 Mio. Euro erwirtschaftet habe, beinhalte die Umsatzprognose im Prinzip kein organisches Wachstum. Dementsprechend liege auch die EBIT-Prognose am unteren Ende auf Vorjahresniveau. Das Jahr 2017 habe aber schon verdeutlicht, dass das Management sehr vorsichtig kalkuliere.Gerade vor dem Hintergrund einer wieder positiveren Branchenentwicklung sehen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" das Überraschungspotenzial eindeutig auf der Upside, die SMT Scharf-Aktie war zuletzt an dem Widerstand bei 15 Euro erneut abgeprallt, könnte aber deutlich an Dynamik gewinnen, wenn diese Hürde überwunden werden kann. (Ausgabe 9 vom 10.03.2018)Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:14,40 EUR -0,69% (12.03.2018, 09:39)