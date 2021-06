Paris (www.aktiencheck.de) - Für viele Deutsche ist die Schweiz eine Art Mekka der Bodenständigkeit, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wie ein Schweizer Uhrwerk scheinen sich Wirtschaft und Leben im Alpenstaat zu entwickeln: Das Einkommensniveau sei vergleichsweise hoch, die Unternehmen seien trotz der harten Währung auch international erfolgreich und die Metropole Zürich sowie andere internationale Jet-Set-Places weltweit bekannt. Doch sei ein Investment in den Schweizer Aktienindex SMI auch lukrativ? Zuletzt hätten etwa die Aktien des Spezialchemie-Werts Sika und des Verpackungsherstellers SIG ihr Allzeithoch erreicht. Eigentlich seien neue Höchstmarken ein Kaufsignal - doch wie gehe es konkret weiter?Am Schweizer Aktienmarkt wachse seit Wochen die Skepsis. Die Befürchtung von Marktkennern, die ganz nah dran seien: Der Leitindex SMI sei überkauft, also bereits zu stark gestiegen. Tatsächlich habe der eidgenössische Index das Niveau von vor dem Ausbruch der Pandemie bereits deutlich überschritten. Wie am Schnürchen habe der Index in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt Boden gutgemacht. Zuletzt habe sich das Aktienmarktbarometer aber zunehmend schwer getan. Wagemutige Investoren, die routiniert auf der Short-Seite agieren würden, könnten sich den Index daher aktuell womöglich etwas genauer ansehen. Andererseits zeuge der Schweizer-Index auch von großer relativer Stärke. Die Luft werde nach oben aber dünner. Wer hier einsteigen möchte, sollte einen Rücksetzer abwarten. Die Marke von 12.000 Punkten könnte sich als schwere Hürde erweisen. (25.06.2021/ac/a/m)