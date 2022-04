Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

42,92 EUR +5,61% (05.04.2022, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

42,96 EUR +6,76% (05.04.2022, 12:56)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (05.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Grüne Aktien wie Tesla, SMA, Nordex oder Plug Power würden auch in dieser Woche zu den großen Gewinnern gehören. Wie wichtig Investitionen in saubere Energie seien, unterstreiche erneut der Weltklimarat (IPCC). "Jetzt oder nie", so die Experten. Die Welt stehe am Scheideweg und könne die Erderwärmung nur durch entschlossenes Handeln stoppen.Die neue Grafik im Report zeige, dass bisherige Maßnahmen bereits gewisse Effekte zeigen würden, doch zur großen Trendumkehr noch viel zu tun sei. Immerhin: "Das Tempo der Steigerung der Emissionen hat sich verlangsamt." Doch ohne "sofortige und tiefgreifende Reduzierungen" schädlicher Abgase über alle Sektoren hinweg, sei die Reduzierung der Erderwärmung auf 1,5 Grad "außerhalb der Reichweite."Hoffnung mache: Seit 2020 seien die Kosten für Solar, Wind und Batterien um bis zu 85 Prozent gefallen. IPCC-Sprecher Hoesung Lee habe gesagt: "Wir sind am Scheideweg. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, können eine lebenswerte Zukunft ermöglichen." Man habe die Technologien, die Emissionen bis 2050 um 40 bis 70 Prozent zu reduzieren. Die Lösung: "Elektromobilität, Energieeffizienz und alternative Antriebe wie Wasserstoff." Doch ohne sofortige Schritte, sei es "unmöglich", die Erwärmung aufzuhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: