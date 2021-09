Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (21.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Bundesweit stehe es dem Hausbesitzer weiterhin frei, ob er Solarmodule installiere - doch jetzt mache Bonn als erste Stadt in NRW Photovoltaikanlagen bei Neubauvorhaben zur Pflicht. "Eine bundeseinheitliche Regelung wäre wünschenswert, aber darauf können wir nicht warten. Der Ausbau erneuerbarer Energien - allen voran der Solarenergie - spielt eine zentrale Rolle", so Oberbürgermeisterin Katja Dörner.Spende etwa ein großer Baum dem Haus Schatten und schirme die Sonne ab, gebe es eine Ausnahme: Die Solarverpflichtung entfalle, wenn eine PV-Anlage vor Ort nachweislich nicht wirtschaftlich sei. Immerhin seien zwei Drittel aller Bonner Dachflächen für die solare Energiegewinnung geeignet. Damit könnten 53 Prozent des Strombedarfs regenerativ gedeckt werden. Bislang betrage dieser Anteil lediglich 2,1 Prozent. Dieser Vorstoß sei ein erster Schritt für eine breitere Verwendung der Solar-Technologie.Auch international gebe es Hoffnung, dass sich der Chip-Engpass und die Corona-Beschränkungen auflösen würden und der Solarsektor wieder Schwung aufnehme. So schreibe der Solar & Sustainable Energy Fund, dass die Solarbranche langfristig starkes Absatz- und Umsatzwachstum erwarten dürfe, mit jährlichen Steigerungsraten von rund 30 Prozent. In China würden den Experten zufolge sogar Gerüchte zirkulieren, dass die Regierung dort im Westen des Landes ein Mammut-Projekt plane, das 400 Gigawatt (GW) an Solar- und Windanlagen umfassen solle. Zum Vergleich: Weltweit seien 2020 etwa 140 GW an Solaranlagen neu installiert worden, während die globale Kapazität erst rund 800 GW betrage. In China betrage der Beitrag der Solarenergie zur Stromversorgung erst 3,5 Prozent. (Analyse vom 21.09.2021)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:37,00 EUR +1,54% (21.09.2021, 12:13)