Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

54,50 EUR +1,58% (08.03.2918, 11:13)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (08.03.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stark - ChartanalyseSMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) befindet sich seit einem Tief bei 20,80 EUR aus dem November 2016 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Bewegung habe in den letzten Tagen und Wochen deutlich an Tempo gewonnen. Noch am 23. Januar 2018 habe die Aktie im Tief bei 35,80 EUR notiert. Gestern habe sie ein Tageshoch bei 54,45 EUR markiert. Damit notiere die Aktie nur noch wenig unter dem wichtigen Widerstand bei 56,01 EUR. Dort habe der Solarwert im Dezember 2015 ein Hoch gebildet. Anschließend sei es zum Abverkauf auf 20,80 EUR gekommen.AusblickDie SMA-Solar-Aktie habe sich zuletzt sehr stark gezeigt. Aber die Hürde bei 56,01 EUR sei eine recht hohe. An dieser könnte es zu einer mehrtägigen Gegenbewegung kommen. Ein Rücksetzer in Richtung 50,10 EUR müsse eingeplant werden. Sollte SMA Solar aber diese Hürde bei 56,01 EUR doch direkt durchbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Im ersten Schritt könnte der Wert in Richtung 63 EUR klettern. (Analyse vom 08.03.2018)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:54,40 EUR +1,59% (08.03.2018, 11:00)