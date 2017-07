ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (11.07.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) charttechnisch unter die Lupe.Die letzten beiden Quartale sei die Schwankungsbreite der SMA-Aktie jeweils innerhalb der Kerze vom letzten Quartal 2016 verblieben. Da zudem seither höhere Tiefs ausgeprägt worden seien, dokumentiere diese Entwicklung den zuletzt nachlassenden Verkaufsdruck sowie die derzeit laufende Stabilisierungsphase. Entscheidend in Sachen "Bodenbildung" dürfte nun ein Sprung über die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten und einem Fibonacci-Level zwischen 27,25 EUR und 28,78 EUR sein. Drei Faktoren würden derzeit auf einen erfolgreichen Befreiungsschlag hoffen lassen. So habe das Papier zuletzt die 200-Tages-Linie (akt. bei 24,74 EUR) zurückerobern können und auch beim Blick auf den MACD stehe die Ampel auf "Grün". Am interessantesten sei allerdings der kleine Wimpel, welchen das Papier jüngst nach oben aufgelöst habe. Gelinge der große Befreiungsschlag, eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 34 EUR.Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall das jüngste Verlaufstief bei 25,21 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen SMA Solar Technology-Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2017)Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:27,76 EUR +0,36% (11.07.2017, 09:03)Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:27,597 EUR +0,10% (11.07.2017, 08:43)