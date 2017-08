ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (02.08.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) charttechnisch unter die Lupe.Aus der am 11. Juli im "Daily Trading" beschriebenen Bodenbildung habe die SMA Solar Technology-Aktie zwischenzeitlich lehrbuchmäßig Kapital schlagen können. Mittlerweile habe der Titel sogar das seinerzeit aufgezeigte Kursziel von rund 34 EUR - abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr - vollständig ausschöpfen können. Da das gestrige Aufwärtsgap (31,40 EUR zu 32,68 EUR) für einen erneuten Stärkebeweis sorge, würden bestehende Positionen weiterhin eindeutig haltenswert bleiben. Analog seien auch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy zu interpretieren. Ersterer arbeite aktuell sogar auf Monatsbasis an einem neuen Einstiegssignal.Das Tief vom Februar 2016 bei 36,50 EUR definiere nun die nächste Barriere, ehe selbst Notierungen im Bereich von 40 EUR wieder realistisch würden. Aber auch unter Risikogesichtspunkten könne die jüngste Kursentwicklung Anlegern als wichtige Orientierungshilfe dienen. Je nach Risikoneigung ist dabei die untere Gapkante der jüngsten Kurslücke (31,40 EUR) oder aber die Tiefpunkte bei gut 30 EUR als Stopp-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 02.08.2017)Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:33,54 EUR -1,64% (02.08.2017, 09:28)Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:33,45 EUR -2,05% (02.08.2017, 09:41)